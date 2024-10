SBK | Estoril, Superpole Race: super Bulega beffa Toprak al fotofinish

Vada come vada, oggi - all'Estoril - Nicolò Bulega ha fatto la storia. Una gara di 10 giri a dir poco strepitosa, in rimonta, fatta di sorpassi, giri veloci e una seconda parte di pista in cui è risultato l'assoluto protagonista, quasi dominatore.

Il pilota Ducati ha firmato un'impresa, limando centesimo dopo centesimo a un Toprak Razgatlioglu partito bene e gestore di una gara che sembrava già essere nelle sue mani già dopo 2 tornate. Sebbene in pilota della BMW dominasse nei primi due settori e sembrasse quasi certo del successo, negli ultimi 2 giri Nicolò è riuscito a costruire una vittoria che entra nella storia perché si è chiusa con il distacco più piccolo sul traguardo tra il primo e il secondo nella storia della World Superbike, battendo quello firmato da Michel Fabrizio e Leon Haslam nel 2010 a Phillip Island.

Appena 3 i millesimi che hanno premiato l'italiano e beffato Razgatlioglu, perché il turco sentiva avvicinarsi il secondo iride, invece ora si trova ad avere un margine ridotto a 41 punti su Bulega. Il gap è ancora ampio, ma la vittoria del pilota della Ducati potrebbe anche segnare un punto importante dal punto di vista psicologico.

Superba la rimonta, ma ancora di più la manovra all'ultimo curvone che lo ha aiutato a recuperare oltre 2 decimi sul leader del Mondiale e a batterlo in una delle volate più belle della storia della World Superbike.

Bulega e Razgatlioglu hanno fatto il vuoto dietro di loro, con Alvaro Bautista però molto bravo a completare il podio dopo una rimonta furibonda che conferma quanto lo spagnolo sia ancora in grande forma dopo una stagione meno brillante rispetto alle ultime. Inoltre, questo risultato, porterà Alvaro a partire dal terzo posto in Gara 2 e, probabilmente, nella lotta per la vittoria ci sarà anche lui.

Mastica amaro Andrea Locatelli, quarto con la prima Yamaha, ma di gran lunga il miglior pilota in classifica per la Casa di Iwata. L'azzurro ha conteso il podio a Bautista fino a 2 giri dal termine, ma poi il ducatista ha sfruttato la potenza del motore V4 della Panigale per distruggere le velleità di una moto, la R1, che sui rettilinei continua a fare acqua da tutte le parti.

Il quarto posto di Locatelli, poi, ha valore anche perché, prima della caduta di Jonathan Rea al sesto giro, era comunque molto più avanti del pluri campione del mondo della Superbike. Inoltre è riuscito a mettersi alle spalle un Danilo Petrucci - quinto con la Panigale del team Barni - partito fortissimo nei primi 2 giri. Il ternano è stato in grado addirittura di superare Razgatlioglu e prendere la testa della corsa per un giro, ma poi il turco si è ripreso la posizione e Danilo ha patito le rimonte dei due piloti ufficiali Ducati, ma anche di Locatelli.

Alex Lowes porta al sesto posto la prima Kawasaki ZX-10RR ufficiale, facendo meglio delle Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona. Andrea Iannone, dopo una prima parte di gara complessa, è riuscito a ricucire il distacco dalla Top 10 chiudendo nono. Scott Redding, invece, non ha fatto meglio del decimo posto, precedendo Garrett Gerloff e un Axel Bassani in Top 10 sino a pochi passaggi dal termine ma poi crollato in termini di ritmo.