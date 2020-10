SBK, Estoril, Superpole Race: Razgatlioglu vince, dominio Yamaha

Il Circuito di Estoril diventa terreno di conquista di Toprak Razgatlioglu, che trionfa anche nella Superpole Race e firma il terzo successo stagionale. Il turco taglia il traguardo dei dieci giri di gara dominando ancora una volta, ma Yamaha monopolizza il podio, vantando ben tre piloti nelle prime tre posizioni. Il portacolori Pata Yamaha passa sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di quasi due secondi su Garrett Gerloff, che ormai si conferma competitivo. Sale sul terzo gradino del podio Michael van der Mark, che nel finale beffa Chaz Davies.

La domenica mattina del team Yamaha inizia nel migliore dei modi, con i due portacolori ufficiali grandi protagonisti: l’olandese infatti ha infiammato gli ultimi giri di gara in un duello con Chaz Davies per l’ultimo gradino del podio. Il gallese della Ducati, scattato bene in partenza, combatte con van der Mark, salvo poi doversi arrendere alla R1. Davies perde il podio per pochi decimi, ma chiude in quarta posizione, che gli permette di scattare dalla seconda fila in Gara 2.

Il pilota uscente da Ducati precede Jonathan Rea, che nella Superpole Race ripete la stratosferica rimonta dalla 15esima casella ma si ferma in quinta posizione. Il campione del mondo in carica è autore di una solida gara e riesce anche ad essere davanti a colui che è stato il diretto rivale in classifica. Scott Redding infatti passa sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, a poco più di un secondo da Rea. Anche il pilota Ducati di rende autore di una grande rimonta dal fondo e si avvicina all’alfiere Kawasaki nelle ultime fasi di gara. I due partiranno appaiati in Gara 2.

Redding ha la meglio su Alvaro Bautista, questa mattina primo dei piloti Honda e settimo. Leon Haslam invece, che scattava dalla prima fila, arretra giro dopo giro e chiude la Superpole Race in ottava posizione. C’è grande soddisfazione in casa Go Eleven: Michael Ruben Rinaldi con il nono posto si assicura il titolo di miglior pilota indipendente della stagione. Chiude la top 10 Xavi Fores.

Restano delusi Loris Baz ed Alex Lowes: il francese del team Ten Kate, già in difficoltà, cade nelle prime fasi di gara. Stessa sorte per il pilota Kawasaki, che scivola nei primi giri e getta alle ortiche l’ultima Superpole Race della stagione. Entrambi i piloti non riportano conseguenze.