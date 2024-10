SBK | Estoril: Razgatlioglu domina Gara 2 e vede il titolo

Archiviata la beffa clamorosa firmata da Nicolò Bulega nella Superpole Race, Toprak Razgatlioglu ha spento gli entusiasmi di tutti gli altri vincendo, anzi dominando, la seconda manche di gara all'Estoril mettendo in fila tutti quanti e avvicinandosi ancora di più al titolo mondiale di World Superbike.

Il pilota turco non è partito bene al via, scivolando dalla seconda alla quinta posizione. Da quel momento in poi è stato un assolo travolgente del pilota della BMW, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza grazie a un passo insostenibile per tutti gli altri.

Il momento chiave della gara, al di là del sorpassi alle Ducati ufficiali, è stato il grosso rischio corso da Bulega al giro 9. Il pilota romagnolo, uscito da curva 6, ha perso il posteriore della sua Ducati Panigale V4, rischiando in modo serio di finire per terra. Nicolò è riuscito a restare in piedi, ma a quel punto è stato chiaro che sarebbe stato impossibile recuperare sul rivale per il titolo.

Razgatlioglu ha mantenuto il suo passo, arrivando sul traguardo con un'impennata lunga diverse centinaia di metri grazie all'ampio vantaggio accumulato. Con il risultato di oggi, il turco della BMW ha portato a 46 i punti di vantaggio su Bulega. Questo significa che potrà vincere il titolo già in Gara 1 a Jerez de la Frontera - ultimo atto della stagione - pur perdendo fino a un massimo di 9 punti dal rivale della Ducati.

Completa il podio un Alvaro Bautista che è stato fido scudiero di Bulega. Nella seconda parte di gara è stato chiaro come lo spagnolo fosse il ducatista più veloce, ma ha preferito lasciare punti a Nicolò per arrivare a Jerez con ancora qualche flebile speranza per il titolo. Alvaro, invece, è stato tagliato fuori matematicamente proprio in questa gara.

Quarto posto in solitaria per Jonathan Rea. Il pluri iridato in forza alla Yamaha non ha avuto il passo necessario per lottare con i primi tre e avrebbe quasi certamente dovuto vedersela con Andrea Locatelli, se l'italiano non fosse finito a terra al sesto giro nel tentativo di tenere il passo di Razgatlioglu, Bulega e Bautista.

Bel duello tra Michael van der Mark e Andrea Iannone, culminato con un errore dell'italiano che lo ha fatto sprofondare in ottava posizione. L'olandese, invece, porta a casa una Top 5 importante per il morale dopo la recente perdita della madre. Fuori dalla Top 5 l'unica Honda ufficiale al traguardo, quella di Xavi Vierge. Iker Lecuona, invece, è finito a terra al nono giro.

Settimo posto finale per Danilo Petrucci, deluso dopo le ottime premesse del fine settimana non mantenute nelle gare di oggi. Il ternano del team Barni, però, anche grazie al risultato di Iannone, si è assicurato il titolo di miglior indipendente della stagione per la felicità della sua squadra.

Detto di Iannone - comunque ottimo ottavo dopo una bella rimonta partita dalle retrovie - hanno completato la Top 10 altri due piloti italiani. Stiamo parlando di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Axel Bassani, unica Kawasaki Ninja ZX-10RR ufficiale a punti dopo l'errore commesso da Alex Lowes nelle prime battute della gara.