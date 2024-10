SBK | Estoril, Libere: dopo la pioggia Toprak rifila 0"7 a Petrucci

Se si pensa ad Estoril, si pensa sempre al sole, invece il maltempo è stato il grande protagonista della prima giornata di prove del penultimo round del Mondiale Superbike. La sessione mattutina è stata tutta bagnata dalla pioggia, che ha addirittura costretto ad una breve esposizione della bandiera rossa per le condizioni troppo estreme e provocato anche la bellezza di otto cadute, fortunatamente tutte senza conseguenze.

Il meteo poi è stato più clemente nel pomeriggio, permettendo ai piloti di scendere in pista con le gomme slick fin da subito. Tuttavia, qualche gocciolina di pioggia è arrivata ancora a rendere insidiose le condizioni della pista, costringendo quasi tutti a rimanere ai box praticamente per tutto l'ultimo quarto d'ora.

La classifica cumulativa, ovviamente, è identica a quella del turno pomeridiano, ma cambia poco per il nome in cima alla lista dei tempi, perché sia sull'asciutto che sul bagnato a svettare è stato il leader iridato Toprak Razgatlioglu. E bisogna dire che il pilota della BMW ha fatto veramente una grande differenza, perché gli sono bastati 8 giri per firmare un 1'37"355. Un tempo con cui ha distanziato di oltre sette decimi il più vicino degli inseguitori, che è stato Danilo Petrucci con la Ducati del Barni Racing Team.

Queste condizioni ancora una volta hanno esaltato le caratteristiche di Alex Lowes, che ha piazzato la sua Kawasaki al terzo posto, appena 9 millesimi più indietro rispetto a Petrucci. Bisogna scendere fino al quarto posto quindi per trovare il campione del mondo in carica Alvaro Bautista. Il ducatista ha bisogno di recuperare 19 punti questo weekend per non abdicare al trono, ma contro un Toprak così in palla sembra uno scenario davvero complicato per il momento. Anche perché il suo gap è di quasi nove decimi.

Paga addirittura oltre un secondo Nicolò Bulega, che è quello che ha le opzioni più concrete per provare a portare la corsa al titolo all'ultima gara a Jerez, anche se per riuscirci dovrà perdere meno di 23 punti nei confronti del turco. Il pilota della Ducati è sesto, alle spalle anche della Honda di Iker Lecuona, e in mattinata è stato anche uno di quelli che sono finiti ruote all'aria. Resta però che oggi è stata una giornata nella quale è stato difficile trarre conclusioni, tranne che Razgatlioglu non sembra avere difficoltà che sia asciutto o bagnato.

Continuando a scorrere la classifica, in settima posizione c'è un redivivo Axel Bassani, bravo a far venire fuori la sua sensibilità con l'asfalto scivoloso con la sua Kawasaki. L'italiano precede, Garrett Gerloff, Xavi Vierge, caduto nel pomeriggio alla curva 3, e Jonathan Rea, primo dei piloti Yamaha, che invece era finito ruote all'aria in mattinata.

Gli altri italiani sono a ridosso della top 10, con Micheal Rinaldi che occupa l'11° posizione e precede Andrea Locatelli, pure lui caduto in mattinata. Solo 14°, alle spalle anche di Remy Gardner, Andrea Iannone, che però ha la scusante che torna per la prima volta ad Estoril dopo tanti anni. Alla voce cadute, nel pomeriggio si registra anche quella di un Michael van der Mark stranamente molto attardato in 20° posizione, visto che lui è uno specialista del bagnato.

Bisogna segnalare il ritorno in pista di Dominique Aegerter, al rientro dopo aver saltato diversi round a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Lo svizzero della Yamaha GRT però è nelle retrovie, 22° ad oltre 3"5. Così come è nelle retrovie il sammarinese Luca Bernardi, che chiude il gruppo con la Yamaha della Motoxracing sulla quale è stato chiamato a disputare una wild card.