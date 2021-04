SBK: Estoril confermato per il 2021, si correrà a maggio

Il Mondiale Superbike inizierà fra poco più di un mese dal MotorLand Aragon, che darà l’avvio al 2021. Con l’inizio di stagione posticipato di ben due mesi a causa della pandemia che ha costretto a continue modifiche del calendario, c’è un ulteriore aggiornamento, che però prevede la conferma di un appuntamento. Il round dell’Estoril, che inizialmente avrebbe dovuto aprire il 2021, è stato inserito definitivamente nel calendario e sarà la seconda tappa della stagione.

La Superbike, che avrebbe inizialmente dovuto approdare in Portogallo all’inizio di maggio, vi si recherà invece alla fine dello stesso mese. Il weekend prescelto è quello dal 28 al 30 maggio e si tratterà del primo appuntamento back-to-back dell’anno. Il round dell’Estoril infatti fa seguito a quello inaugurale di Motorland Aragon.

Al momento l’appuntamento portoghese è l’unico cambiamento del calendario attuale, che vede la sua conclusione in Indonesia, al nuovo circuito di Mandalika confermato pochi giorni fa. Resta invece ancora da capire se e come verrà ricollocato in calendario il round di Phillip Island, che resta l’unico da annunciare.

Dopo Estoril, la Superbike si sposterà al Misano World Circuit Marco Simoncelli per quello che quest’anno è l’unico appuntamento italiano delle derivate di serie, in programma dall’11 al 13 giugno. Seguono poi Donington Park e Assen, ultimo appuntamento prima dello stop estivo. Confermati anche tutti gli altri round, con l’introduzione del circuito di Navarra, che ospiterà il mondiale al rientro dalla pausa estiva, a metà agosto.

Ad eslcusione di Magny-Cours, ancitipato quest’anno a settembre, quello sarà il mese “della Spagna”, con ben due round nella penisola iberica: il primo è a Barcellona a metà del mese, mentre nell’ultimo weekend si volerà a Jerez de la Frontera. Il round di Portimao chiuderà la stagione europea, prima di volare in Argentina, dove dal 15 al 17 ottobre andrà in scena il round di El Villicum, per concludere la stagione in Indonesia, al Mandalika International Street Circuit.

DATA CIRCUITO PAESE 21-23 Maggio MotorLand Aragon Spagna 28-30 Maggio Circuito Estoril Portogallo 11-13 Giugno Misano World Circuit Marco Simoncelli Italia 2-4 Luglio Donington Park Gran Bretagna 23-25 Luglio TT Circuit Assen Olanda 20-22 Agosto Circuito de Navarra Spagna 3-5 Settembre Circuit de Nevers Magny-Cours Francia 17-19 Settembre Circuit de Barcelona-Catalunya Spagna 24-26 Settembre Circuito de Jerez - Angel Nieto Spagna 1-3 Ottobre Autodromo Internacional do Algarve Portogallo 15-17 Ottobre Circuito San Juan Villicum Argentina 12-14 Novembre Mandalika Internationa Street Circuit Indondesia TBA Phillip Island Grand Prix Circuit Australia