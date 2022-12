SBK | Ecco la entry list della stagione 2023

Carica lettore audio

La stagione 2023 è ormai quasi alle porte, fra poco meno di due mese si riparte da Phillip Island, dove tutto è finito nel 2022. Alvaro Bautista sarà l’uomo da battere e le forze in campo dei team ufficiali saranno invariate rispetto alla stagione che è andata in archivio. Proprio nella giornata odierna è stata resa pubblica la entry list del 2023, che potrete consultare qui.

Superbike

La classe Superbike presenta numerosi cambiamenti nei team indipendenti, che vedono diverse novità. Da notare l’assenza del team Pedercini, che non scenderà in pista nelle prime due gare dell’anno. Occhi puntati invece sul debutto di Danilo Petrucci, in forza al team Barni, e del campione in carica Supersport Dominique Aegerter, che correrà con il team GRT.

Supersport

Non solo Superbike, nelle entry list figura anche la Supersport, “orfana” del campione in carica. Con Aegerter passato in Superbike, ora il posto è vacante e la lotta per il titolo non vedrà lo svizzero, ma sarà una questione fra i piloti che figurano nella entry list pubblicata nella giornata odierna. La novità di quest’anno vede il rientro di Honda, che porta la CBR600RR, mentre correranno anche i piloti del WorldSSP Challenge, che disputeranno solo le gare europee.

N. Pilota Nazione Moto Team 1 9 Jorge Navarro SPA Yamaha YZF R6 Ten Kate Racing Yamaha 2 62 Stefano Manzi ITA Yamaha YZF R6 Aruba.it Racing - Ducati 3 61 Can Oncu TUR Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing 4 19 Andrea Mantovani ITA Yamaha YZF R6 Eva Bros. WorldSSP Yamaha Team 5 4 Harry Truelove GBR Triumph Street Triple RS 765 Dynavolt Triumph 6 66 Niki Tuuli FIN Triumph Street Triple RS 765 Dynavolt Triumph 7 23 Marcel Schrotter GER MV Agusta F3 800 RR MV Agusta Reparto Corse 8 54 Bahattin Sofuoglu TUR MV Agusta F3 800 RR MV Agusta Reparto Corse 9 11 Nicolò Bulega ITA Ducati Panigale V2 Aruba Racing WorldSSP Team 10 94 Valentin Debise FRA Yamaha YZF R6 GMT94 Yamaha 11 64 Federico Caricasulo ITA Ducati Panigale V2 Althea Racing 12 3 Raffaele De Rosa ITA Ducati Panigale V2 Orelac Racing Verdnatura 13 22 Federico Fuligni* ITA Ducati Panigale V2 Orelac Racing Verdnatura 14 28 Glenn van Straalen NED Yamaha YZF R6 EAB Racing Team 15 29 Nicholas Spinelli ITA Yamaha YZF R6 VFT Racing Yamaha 16 98 Maiki Abe* JPN Yamaha YZF R6 VFT Racing Yamaha 17 55 Yari Montella ITA Ducati Panigale V2 Barni Spark Racing Team 18 77 Adam Norrodin MAS Honda CBR600RR Petronas MIE – MS Racing Honda Team 19 95 Tarran Mackenzie GBR Honda CBR600RR Petronas MIE – MS Racing Honda Team 20 32 Oliver Bayliss AUS Ducati Panigale V2 D34G Racing 21 73 Maximilian Kofler* AUT Ducati Panigale V2 D34G Racing 22 68 Luke Power* AUS Kawasaki ZX-6R Motozoo Racing by Puccetti 23 69 Tom Booth-Amos* GBR Kawasaki ZX-6R Motozoo Racing by Puccetti 24 16 Yuta Okaya* JPN Kawasaki ZX-6R Prodina Kawasaki Racing WorldSSP 25 27 Alvaro Diaz* SPA Yamaha YZF R6 Arco Yart Yamaha WorldSSP 26 99 Adrian Huertas SPA Kawasaki ZX-6R MTM Kawasaki 27 17 John McPhee GBR Kawasaki ZX-6R Vince64 by Puccetti Racing 28 39 Apiwath Wongthananon THA Yamaha YZF R6 Yamaha Thailand Racing Team 29 51 Anupab Sarmoon THA Yamaha YZF R6 Yamaha Thailand Racing Team 30 7 Tom Edwards* AUS Yamaha YZF R6 Yart – Yamaha WorldSSP Team

*WorldSSP Challenge