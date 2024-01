SBK | Ecco la Ducati Panigale V4R di Bautista e Bulega

La stagione 2024 del Mondiale Superbike è ricca di grandi novità, ma se squadra che vince non si cambia (o quasi), Ducati va sul sicuro. Ecco che la Rossa di Borgo Panigale ha deciso di presentare la sua formazione nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, ormai appuntamento fisso. Alvaro Bautista sarà accompagnato quest’anno da Nicolò Bulega, che debutta nella classe regina ed entrambi guideranno la Panigale V4R per provare a conquistare un altro titolo, il terzo consecutivo.

Il nuovo regolamento limiterà molto soprattutto il due volte campione del mondo, che però non si scoraggia e punta alla terza corona, nonostante gli avversari molto tosti. Bautista, così come Bulega, potranno fare affidamento a una quattro cilindri che si presenta con un rosso fiammante, quasi fluo. Importante la presenza di Monster Energy, che dopo aver consolidato la sua partnership con Ducati in MotoGP, mette la firma anche in Superbike: sulla Panigale V4R è infatti ben visibile sulla vasca, e questo rappresenta una grande novità per il team Aruba.it Racing - Ducati.

Vedremo per la prima volta nella classe regina l’11 di Nicolò, che arriva da campione in carica Supersport, insieme al numero 1 di Bautista: i due insieme fanno tre titoli mondiali, una line up che sulla carta è tra le più solide e forti del campionato. Potremo vedere in azione sin da subito la nuova Panigale V4R, perché già domani i due portacolori Aruba voleranno in Spagna, dove il 24 e 25 gennaio si svolgeranno i primi test invernali del 2024. Jerez de la Frontera sarà un banco di prova per la Ducati, che si presenta oggi e va in scena poco dopo, con il campionato che inizierà a fine febbraio in Australia, come di consueto.

Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 1 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati 2 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 3 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 4 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 5 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 6 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 7 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati 8 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati 9 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati 10 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati 11 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 12 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 13 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 14 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 15 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 16 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 17 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 18 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 19 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 20 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 21 - 55 Foto di: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati 22 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 23 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 24 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 25 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 26 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 27 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 28 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 29 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 30 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 31 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 32 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 33 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 34 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 35 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 36 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 37 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 38 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 39 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 40 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 41 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 42 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 43 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 44 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 45 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 46 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 47 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 48 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 49 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 50 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 51 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 52 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 53 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 54 - 55 Foto di: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK 55 - 55 Foto di: Ducati Corse

Alvaro Bautista afferma: “È una grande soddisfazione poter tornare in un posto bellissimo come Madonna di Campiglio per presentare le moto con cui affronteremo un campionato che si presenta estremamente sfidante, con tanti cambiamenti sia a livello di regolamento tecnico che in termini di concorrenza. Dovremo subito lavorare al meglio per adattarci alle nuove regole ma credo in ogni caso che sarà una stagione molto divertente. L’obiettivo è quello di arrivare prima possibile al nostro massimo potenziale per poterci poi divertire in ogni round. Ci saranno anche cambiamenti all’interno del box con un nuovo compagno di squadra: Nicolò è giovane, forte ed ha dimostrato di essere già veloce. Vorrei dare il benvenuto anche ai nuovi sponsor che mi accompagneranno in sella ad una moto davvero bellissima. La speranza è quella di poter fare tutti insieme un ottimo lavoro e per questo voglio fare uno speciale in bocca al lupo ai ragazzi del mio team”.

Gli fa eco Nicolò Bulega: “Sono molto contento di avere avuto il privilegio di partecipare a questa presentazione. Ricordo benissimo quando da bambino seguivo la presentazione di Ducati a Madonna di Campiglio ed essere adesso tra i protagonisti di questo evento mi riempie d’orgoglio. Per questo ringrazio il team Aruba.it Racing – Ducati per aver creduto in me ed avermi dato la possibilità di salire su questa Panigale V4R che trovo davvero bellissima. Lasciatemi fare una battuta: di solito quando una moto è bella deve andare anche veloce. Per questo abbiamo aspettative importanti per questa stagione. Sono certo che possiamo fare bene. Il pacchetto che abbiamo a disposizione è eccellente, io sono molto carico e cercherò di dare il massimo fin da subito”.

Stefano Cecconi, Aruba.it Racing – Ducati Team Principal, dichiara: “La stagione 2024 sarà senz’altro interessante. Affronteremo sfide affascinanti anche in virtù del nuovo regolamento e dei cambiamenti fra i nostri avversari e questo sarà per noi un ulteriore stimolo. Non ho però alcun dubbio sul fatto che il team continuerà a lavorare con la stessa determinazione per provare a conquistare ancora grandi risultati. Ci affideremo alla miglior coppia di piloti che un team può schierare: due campioni del mondo in carica. Da una parte Alvaro che certo non ha bisogno di presentazioni, dall’altra Nicolò sul quale abbiamo riposto grande fiducia che lui ha ripagato immediatamente. Avremo dalla nostra parte anche lo straordinario sostegno di Ducati ed è per questo motivo che iniziamo questa stagione con tutte le carte in regola per poter essere ancora protagonisti”.