SBK | Ecco il calendario provvisorio del 2023, ritorno di Imola?

Carica lettore audio

Il mondiale 2022 non è ancora finito, ma si pensa già al prossimo anno e per questo la Superbike ha ufficializzato oggi il calendario provvisorio della prossima stagione. Sono 12 i round, di cui 11 confermati. Ne resta uno ancora da definire, ma tutto lascia pensare a un ritorno dell’appuntamento di Imola nel campionato, voce molto diffusa nel paddock.

Con il calendario 2023 si ricomincia pian piano a tornare alla normalità: si riparte infatti da Phillip Island, come è stato fino a prima della pandemia. Il tracciato australiano, che ospita l’appuntamento conclusivo di quest’anno, sarà teatro del round inaugurale della stagione 2023 come da tradizione. Seguirà Mandalika, che verrà anticipata a marzo rispetto a questi due anni, in cui si è corso a novembre.

Si devono attendere sei settimane prima del primo appuntamento europeo, che sarà Assen, a cui farò seguito Barcellona. Anche il round catalano è stato anticipato rispetto al solito e si terrà a maggio invece che a settembre. Dal Montmelo si vola in Italia per uno dei round più attesi della stagione: quello di Misano. Al momento quello romagnolo è l’unico appuntamento italiano, ma si vocifera un rientro di Imola in calendario e potrebbe essere proprio il round ancora da annunciare.

Tra i confermati comunque c’è ancora la storica Donington, subito dopo si vola a Most per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il rientro sarà a Magny-Cours, mentre gli ultimi due appuntamenti europei saranno ad Aragon e Portimao. La stagione si concluderà in Argentina il 15 ottobre.

Il calendario della stagione 2023:

24-26 febbraio: Phillip Island, Round di Australia

3-5 marzo: Mandalika, Round di Indonesia

21-23 aprile: Assen, Round di Olanda

5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, Round di Catalogna

2-4 giugno: Misano, Round dell’Emilia-Romagna

30 giugno-2 luglio: Donington Park, Round di Gran Bretagna

28-30 luglio: Most, Round della Repubblica Ceca

8-10 settembre: Magny-Cours, Round di Francia

22-24 settembre: Aragon, Round di Aragon

29 settembre-1 ottobre: Portimao, Round del Portogallo

13-15 ottobre: San Juan, Round di Argentina

TBA