SBK | Ecco il calendario del 2024: debutta Cremona a settembre!

L’attesa è stata lunga, ma finalmente è stato reso noto il calendario 2024 del Mondiale Superbike. In occasione dell’ultimo round della stagione a Jerez de la Frontera, è arrivata l’ufficialità del prossimo anno, che vedrà tante conferme, e due novità: si tratta del Balaton Park in Ungheria e di Cremona in Italia. Entrambi i round sono ancora soggetti a omologazione, tuttavia entrano nel calendario diramato questa mattina.

Anche il prossimo anno, dunque, si avranno 12 round, partendo dall’Australia come di consueto, per finire a Jerez de la Frontera, così come quest’anno. Quello di Phillip Island sarà l’unico appuntamento extra-europeo, avendo tagliato i round di Mandalika in Indonesia e di San Juan in Argentina, come era già stato annunciato. In sostituzione dei due weekend ci sono proprio l’Ungheria e l’Italia, con la prima che debutta con un nuovo tracciato, mentre la seconda fa ritorno con un secondo appuntamento.

Il round di Misano è confermato a metà giugno, nel weekend dal 14 al 16, ed è tappa fissa e molto attesa da tutti. Si torna nel nostro paese dal 20 al 22 settembre per il round di Cremona. Il tracciato debutterà così nel Mondiale scalzando Imola, già esclusa dopo il rientro di quest’anno, e Vallelunga, che si era candidata per sostituire l’appuntamento al Santerno.

Si torna ad avere un calendario molto diluito con i test pre-stagionali di Phillip Island in programma il 19 e 20 febbraio. Si partirà proprio da lì alla fine del mese per poi volare a Barcellona un mese dopo. Ancora tre settimane di pausa prima di andare in Olanda, dove Assen ospiterà il terzo round. Maggio sarà un mese vuoto e poi Misano attende le derivate di serie per il primo appuntamento estivo.

Luglio inizia a Donington Park, per poi andare in Repubblica Ceca, a Most. Portimao verrà anticipato e ospiterà la Superbike non più a ottobre ma ad agosto. Nello stesso mese, dal 23 al 25, sarà la volta dell’Ungheria, che dovrebbe debuttare qualora venisse omologata al Balaton Park. La consueta Magny-Cours si svolgerà a metà settembre per poi arrivare a Cremona. La stagione 2024 si concluderà in Spagna, con gli ultimi due appuntamenti ad Aragon a fine settembre e a Jerez, nel weekend dall’11 al 13 ottobre.

CALENDARIO WORLD SUPERBIKE 2024

DATA ROUND CIRCUITO 23-25 Febbraio Australia Phillip Island Gran Prix Circuit 22-24 Marzo Spagna Circuit de Barcelona-Catalunya 19-21 Aprile Olanda TT Circuit Assen 14-16 Giugno Italia Misano World Circuit “Marco Simoncelli” 12-14 Luglio Gran Bretagna Donington Park 19-21 Luglio Rep. Ceca Autodrom Most 9-11 Agosto Portogallo Autódromo Internacional do Algarve 23-25 Agosto Ungheria Balaton Park* 6-8 Settembre Francia Circuit de Nevers Magny-Cours 20-22 Settembre Italia Cremona Circuit* 27-29 Settembre Spagna MotorLand Aragón 11-13 Ottobre Spagna Circuito de Jerez - Ángel Nieto

*Soggetti a omologazione