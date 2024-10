SBK | Ecco il calendario 2025 con 12 round: confermate Cremona e Misano

Saranno 12 gli appuntamenti del Mondiale Superbike 2025. Questa mattina, infatti, la Dorna e la FIM hanno ufficializzato il calendario della prossima stagione che, come ormai tradizione, scatterà da Phillip Island, nel weekend del 21-23 febbraio, che sarà anticipato da due giornate di test ufficiali il 17 e 18 febbraio.

Come già avvenuto in questa stagione, quello australiano sarà l'unico round al di fuori dell'Europa e a seguirlo ci sarà più di un mese di pausa prima di dare il via alla campagna "continentale", che inizierà tra il 28 ed il 30 marzo a Portimao.

A metà aprile sarà la volta di Assen, in Olanda, mentre nel primo weekend di maggio ci sarà il primo dei due appuntamenti italiani: si tratta di quello di Cremona, che quindi cambia la sua posizione nel calendario, visto che in questa stagione è andato in scena a settembre. Quello di Misano invece rimane nella sua tradiziopnale finestra di metà giugno. E ad intervallare i due round di casa nostra, invece c'è quello di Most, in Repubblica Ceca, fissato per il fine settimana del 16-18 maggio.

A metà luglio è la volta di Donington Park, mentre il 27 luglio ci sarà un'altra occasione per il Balaton Park, che avrebbe dovuto già fare il suo esordio nel 2024. Sul tracciato ungherese, però, pende ancora l'omologazione, anche se c'è fiducia che arrivi in tempo utile. Non a caso, è stato inserito anche nel calendario 2025 della MotoGP.

Dopo l'Ungheria ci sarà una pausa estiva di oltre un mese e si ripartirà ad inizio settembre da Magny-Cours, altra grande classica del calendario delle derivate di serie. Il gran finale poi sarà tutto nella penisola iberica, con tre round nello spazio di quattro settimane che si disputeranno ad Aragon, Estoril e a Jerez, confermata come gran finale il 19 ottobre. Il tracciato andaluso però deve ancora rinnovare ufficalmente il suo contratto, ma anche questo non dovrebbe essere un problema.

SBK | Calendario 2025