SBK | Ecco i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa

Le stagioni passano e la tecnologia non si ferma: Pirelli in questo senso ne è pioniera e sfrutta il progresso del mondiale Superbike per la strada. Nasce così la nuova Diablo Supercorsa V4, pneumatici sportivi che vengono proprio dal campionato delle derivate di serie e che possono essere acquistate. La novità era già stata annunciata a settembre, ma ora sono disponibili alla vendita.

Due saranno le versioni della nuova gomma, che nella versione SP potrà essere utilizzata principalmente per la strada. La versione SC invece sarà utilizzabile per la pista e avrà diverse mescole. Rispetto alla V3, la Diablo Supercorsa V4 differisce in termini di mescole, profili, struttura e battistrada. Entrambe le versioni garantiscono prestazioni molto elevate per quanto riguarda la velocità.

La Diablo Supercorsa SC (Special Compound) V4 si presenta come il più veloce pneumatico intagliato del costruttore di gomme italiano. Per la sua varietà di mescole, può essere utilizzato sia dai professionisti sia dai semi-professionisti, ma anche dai semplici appassionati o piloti che sono alle prime armi. La nuova gomma, rispetto alla versione precedente, offre delle mescole di ultimissima generazione per prestazioni e grip eccellenti, una struttura racing per un supporto migliore in uscita di curva, dei profili racing a vantaggio di guidabilità, un mantenimento di traiettoria e stabilità alle alte velocità, un disegno battistrada, con l’evoluzione del Flash brevettato, per una spinta più omogenea in piega e una costanza di prestazioni migliorata.

Pirelli Diablo Supercorsa SC V4 Photo by: Pirelli

La Diablo Supercorsa SC V4 è disponibile in tre mescole sia per anteriore che per posteriore:

SC1 - Anteriore: massima sensazione di feeling / Posteriore: top delle prestazioni con alte temperature e asfalto poco abrasivo

SC2 - Anteriore: massima stabilità e costanza / Posteriore: prestazioni costanti e ideale per basse temperature o per asfalto molto abrasivo

SC3 - Scelta race-for-fun per sessioni in pista di lunga durata, ma non destinata all’utilizzo professionale in gara

Anche la Diablo Supercorsa SP (Sport Production) V4 è la migliore della famiglia Diablo per uso su strada. Questa versione rispetta tutti i vincoli normativi dei veicoli che può equipaggiare – come, ad esempio, il requisito dell'indice di velocità (W) – ed è meno sensibile alla temperatura oltre ad offrire un riscaldamento più rapido e un maggior chilometraggio dato dalle mescole. Questo pneumatico è destinato ai motociclisti che amano la guida sportiva non solo in pista ma anche su strada. Tra questi ci sono senz’altro i possessori delle supersportive stradali da cui derivano le moto utilizzate nel Campionato Mondiale Superbike ma anche gli amanti dei track day che vogliono un pneumatico omologato per utilizzo stradale con cui raggiungere il circuito senza dover caricare la moto su carrello e che permetta poi loro di girare in pista senza dover effettuare il cambio gomme.

Pirelli Diablo Supercorsa SC V4 Photo by: Pirelli

In particolare, la SP V4 offre la bimescola sia all’anteriore che al posteriore per il massimo del grip in piega e una spinta ottimale in uscita di curva ma anche un chilometraggio adeguato, delle strutture di ultima generazione che lavorano all’unisono con le mescole per prestazioni ottimali sia su strada che in pista semplicemente adeguando le pressioni, i profili, uguali a quelli della versione SC, che assicurano semplicità di guida e massima reattività, il disegno battistrada, identico a quello della SC, con il nuovo disegno del flash interrotto al centro da un’area slick per una spinta più omogeneo a qualsiasi angolo di piega e una maggiore costanza di prestazioni.

La Diablo Supercorsa SP V4 è bimescola sia all’anteriore che al posteriore. Per quanto riguarda l’anteriore:

Primo DIABLO Supercorsa ad adottare due mescole all’anteriore.

Layout con una mescola centrale e di base accoppiata ad una seconda mescola sulle spalle.

La mescola di base, che copre tutto il profilo del pneumatico ed emerge entrando in contatto con l’asfalto nella sezione centrale, è full-silica ed estremamente versatile, fornisce stabilità termica e garantisce prestazioni costanti sia con temperature fredde che calde.

La mescola delle spalle è la stessa utilizzata nella versione racing SC3, a formulazione 100% carbon black e in grado di garantire ottima maneggevolezza e un massimo grip anche in piega.

Per quanto riguarda il posteriore, presenta una mescola centrale più morbida e una laterale più ampia, mantenendo però la stessa mescola di base dell’anteriore a supporto delle due mescole a contatto con l’asfalto.

La mescola centrale è 100% carbon black ed ottimizzata per lavorare efficacemente con un ampio range di temperature perché fornisce grip e un riscaldamento rapido in diverse condizioni. In aggiunta garantisce stabilità alle alte velocità e resistenza

La mescola utilizzata sulle spalle è uguale a quella usata all’anteriore, quindi una SC3, per la massima spinta in uscita di curva

La mescola di base, presente al di sotto delle due mescole a contatto con l’asfalto, ha una formulazione 100% Carbon Black ed è stata pensata per lavorare al meglio con le altre due mescole offrendo stabilità termica e un miglior feeling al motociclista.

Pirelli Diablo Supercorsa SC V4 Photo by: Pirelli