SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Mandalika

Manca ormai sempre meno alla fine della stagione 2022 del mondiale Superbike e Mandalika è teatro del penultimo round. Le derivate di serie tornano per il secondo anno consecutivo in Indonesia dove si potrebbe già assegnare il titolo. Alvaro Bautista si presenta infatti da leader del campionato e ha il suo primo match point a Mandalika, dove proprio un anno fa Toprak Razgatlioglu aveva vinto il suo primo titolo in Superbike.

Stessa pista, obiettivi diversi: se il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati vuole provare a chiudere i giochi già a Mandalika, il turco della Yamaha punterà a rimandare la festa il più possibile, tenendosi aggrappato alle speranze iridate su una pista che lo scorso anno gli ha consegnato la corona. I due sono separati da 82 punti, un distacco importante che però il campione in carica è determinato a ricucire più che può.

Discorso diverso invece per Jonathan Rea, che matematicamente è ancora in lotta per il mondiale, ma di fatto si sente ormai fuori dai giochi. Il pilota Kawasaki paga un distacco di 98 punti dalla vetta e deve combattere anche contro una ZX-10RR che non soddisfa pienamente le sue esigenze. Il vero obiettivo del sei volte campione del mondo è quello di tornare sul gradino più alto del podio. La vittoria manca ormai da maggio, quando ha conquistato il successo in Gara 2 all’Estoril.

Sarà possibile seguire il round di Mandalika in diretta su Sky, che trasmetterà le qualifiche e le gare in diretta sul canale 208. TV8 trasmette le due gare in diretta, con la consueta differita della Superpole Race. Attenzione, perché gli orari variano un po’ per il fuso orario. Dunque si correrà all’alba italiana.

Programmazione Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Sabato 12 novembre

Superpole SSP: 2:55-3:15

Superpole SBK: 3:40-3:55

Gara 1 SSP: 5:00

Gara 1 SBK: 6:30

Domenica 13 novembre

Superpole Race SBK: 3:30

Gara 2 SSP: 5:00

Gara 2 SBK: 6:30

Programmazione TV8

Sabato 12 novembre

Gara 1 SBK: 6:30

Domenica 13 novembre

Superpole Race SBK: 6:00 (differita)

Gara 2 SBK: 6:30