SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Mandalika

La stagione 2023 è finalmente iniziata e la Superbike ha già offerto un grande spettacolo agli appassionati, che però non dovranno attendere molto prima di rivedere le derivate di serie in pista. Il mondiale si sposta infatti in Indonesia, dove questo fine settimana avrà luogo il secondo appuntamento dell’anno. Si arriva a Mandalika con molte domande, ma anche con una grande conferma: Alvaro Bautista e la Ducati sono il riferimento del campionato.

Il campione in carica si reca a Lombok da leader della classifica, con già oltre 30 punti di vantaggio su Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, apparsi decisamente in difficoltà nel round inaugurale. Secondo lo spagnolo però, quest’anno gli avversari sono di più dei due con cui ha combattuto lo scorso anno. Se si guarda la classifica infatti, in seconda posizione troviamo Andrea Locatelli, che ha ben figurato in Australia, mentre subito dietro c’è Michael Ruben Rinaldi, anche lui autore di un avvio di campionato brillante.

Mandalika sarà teatro di conferme dei valori in campo, con gli avversari costretti a inseguire ma anche a ridurre il gap se vogliono combattere durante tutta la stagione. Jonathan Rea cerca il guizzo dopo un weekend opaco e costellato di problemi tecnici, mentre Toprak Razgatlioglu dovrà riscattarsi dopo le difficoltà di Phillip Island e lo zero di Gara 2, in cui è stato centrato da un incolpevole Alex Lowes.

Il round di Mandalika verrà trasmesso in diretta da Sky a partire dal sabato, quando sul canale 208 (Sky Sport MotoGP HD) andrà in onda la Superpole. Si proseguirà poi con Gara 1, mentre domenica si comincia con la Superpole Race per poi concludere con Gara 2. Attenzione agli orari, perché anche questo weekend bisognerà puntare la sveglia all’alba.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Sabato 4 marzo

Superpole SSP: 2:55-3:15

Superpole SBK: 3:40-3:55

Gara 1 SSP: 5:00

Gara 1 SBK: 6:30

Domenica 5 marzo

Superpole Race SBK: 3:30

Gara 1 SSP: 5:00

Gara 2 SBK: 6:30

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 4 marzo

Gara 1 SBK: 6:30

Domenica 5 marzo

Superpole Race SBK: 3:30

Gara 2 SBK: 6:30