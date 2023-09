SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Round di Magny-Cours

Le vacanze sono finite, è tempo di tornare in pista e la Superbike riaccende i motori per il primo appuntamento dopo la pausa estiva. Si va a Magny-Cours, dove questo fine settimana le derivate di serie saranno impegnate nel nono round della stagione. Inizia il rush finale, con Alvaro Bautista che si presenta in Francia da dominatore assoluto e punta a consolidare ancora di più il primato.

Sulla pista dove lo scorso anno è incappato in uno zero a causa dell’incidente (polemico) con Jonathan Rea, lo spagnolo si presenta con grandi aspettative, forte dei test svolti la scorsa settimana ad Aragon. Il primo (e al momento unico) rivale in campionato è Toprak Razgatligolu, che corre questo fine settimana su una delle sue piste preferite. Alle sue ultime gare con Yamaha, il turco è pronto a non lasciar scappare ancora in campionato il portacolori Ducati.

Attenzione poi a Jonathan Rea, che arriva in Francia con un ottimismo ritrovato grazie al successo che ha conquistato a Most e alle novità introdotte nei test. Ultimo round di Magny-Cours da pilota Kawasaki? Il nordirlandese sembra ormai pronto a lasciare la “verdona” per approdare in Yamaha…e già nel weekend francese potrebbe essere stato reso tutto ufficiale.

L’intero round di Magny-Cours verrà trasmesso su Sky Sport Action (canale 205 di SKY) a partire dal venerdì con le prove libere. Attenzione agli orari delle gare, che subiscono qualche variazione per via della concomitanza con la MotoGP a Misano. TV8 trasmetterà in chiaro tutte le gare in differita.

Orari Sky Sport Arena (canale 205)

Venerdì 8 settembre

FP1 SBK: 10:30-11:15

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 9 settembre

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 10 settembre

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 1 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 15:15

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 9 settembre

Gara 1 SBK: 17:00 (differita)

Domenica 10 settembre

Superpole Race SBK: 16:15 (differita)

Gara 2 SBK: 17:15 (differita)