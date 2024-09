SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Magny-Cours

È trascorso un mese dall’ultimo appuntamento disputato dalla Superbike, che torna in azione questo fine settimana per l’ultima parte di stagione: si vola a Magny-Cours, dove si rinnova la sfida mondiale che vede Toprak Razgatlioglu come grande favorito. Il turco si presenta in Francia forte di una serie di triplette che gli hanno consentito di consolidare il primato in campionato.

Il primo degli inseguitori del portacolori BMW è Nicolò Bulega, incappato in un fine settimana difficile a Portimao, concluso però con un podio in Gara 2 che gli ha permesso di conservare la seconda posizione in classifica. Sarà un appuntamento cruciale per Alvaro Bautista, che deve riscattarsi dopo la caduta della domenica portoghese, ma si presenta a Magny-Cours con una rinnovata fiducia.

Il campione in carica sta iniziando a ritrovare fiducia in sella alla sua Ducati e l’obiettivo del weekend sarà interrompere il dominio incontrastato di Toprak Razgatlioglu, che fino ad ora ha conquistato ben quattro triplette consecutive.

Di seguito potrete trovare tutti gli orari tv per seguire l’azione del weekend. Il round di Magny-Cours sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Max (canale 205). Attenzione alle variazioni degli orari, che cambieranno durante il fine settimana per via della concomitanza con la MotoGP, in scena a Misano questo weekend.

Orari TV Sky Sport Arena e Sky Sport Max (canale 204 e 205)

Venerdì 6 settembre

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 7 settembre

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 1

Domenica 8 settembre

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSSP Gara 2

15:30 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 7 settembre

17:00 – WorldSBK Gara 1 (differita)

Domenica 8 settembre

16:00 – Superpole Race (differita)

17:00 – WorldSBK Gara 2 (differita)