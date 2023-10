SBK | Ecco gli orari TV di SKY e TV8 del round di Jerez

Siamo agli sgoccioli di questa stagione entusiasmante, la Superbike si sposta a Jerez de la Frontera per l’ultimo appuntamento del 2023, quello decisivo che assegnerà il titolo. Sarà probabilmente solo una formalità, ad Alvaro Bautista sono sufficienti 2 punti per confermare il primato e conquistare il secondo mondiale consecutivo. Tuttavia, Toprak Razgatlioglu proverà a frenare la corsa del pilota Ducati e lasciare la Yamaha con un bottino pesante.

Il circuito di Jerez torna ad essere teatro di una gara dopo diversi anni di assenza, e lo fa rappresentando l’ultimo atto di questa stagione che ha visto il sipario alzarsi proprio sul tracciato andaluso, dove sono andati in scena i test invernali. Tutti dunque avranno già un riferimento, perciò bisognerà fare molta attenzione anche agli outsider iridati, che però vorranno chiudere il 2023 con un guizzo.

Tra conferme e addii, l’ultimo round della Superbike sarà tutto da vivere, prima che gli scenari cambino radicalmente nel 2024 (di cui potremo già avere un assaggio martedì prossimo nei test pre-stagionali).

L’interno round di Jerez de la Frontera sarà trasmesso su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport MotoGP (canale 208) dal venerdì, quando scatteranno le prime prove libere. Come di consueto, sabato e domenica le gare verranno trasmesse in diretta su Sky e TV8 (ad eccezione della Superpole Race che sarà in differita in chiaro). Attenzione perché gli appuntamenti della mattina andranno su Sky Sport Arena per la concomitanza con la MotoGP in Thailandia (qui gli orari).

Orari Sky Sport

Venerdì 27 ottobre

FP1 SBK: 10:30-11:15 (Sky Sport Arena)

FP2 SBK: 15:00-15:45 (Sky Sport MotoGP)

Sabato 28 ottobre

Superpole SSP: 10:25-10:45 (Sky Sport Arena)

Superpole SBK: 11:10-11:25 (Sky Sport Arena)

Gara 1 SBK: 14:00 (Sky Sport MotoGP)

Gara 1 SSP: 15:15 (Sky Sport MotoGP)

Domenica 29 ottobre

Superpole Race SBK: 11:00 (Sky Sport Arena)

Gara 1 SSP: 12:30 (Sky Sport MotoGP)

Gara 2 SBK: 14:00 (Sky Sport MotoGP)

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 28 ottobre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 29 ottobre

Superpole Race SBK: 13:00

Gara 2 SBK: 14:00