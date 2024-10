SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Estoril

Il Mondiale Superbike sta giungendo alle sue fasi finali e questo fine settimana fa tappa a Estoril, dove andrà in scena il penultimo appuntamento della stagione. Sul tracciato portoghese, si rinnova la sfida mondiale fra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, con il pilota Ducati in grado di recuperare diversi punti in campionato durante l’assenza del turco, che però è rientrato ad Aragon in grande spolvero dopo l’infortunio.

Così, il pilota BMW si presenta al round portoghese con un vantaggio di 39 punti sul rookie del team Aruba.it Racing – Ducati e ha già il suo primo match point. Razgatlioglu infatti potrebbe chiudere i giochi con un round d’anticipo rispetto alla fine del campionato, ma Bulega non gli lascerà troppo margine. Più distante dalla vetta è Alvaro Bautista, che paga 81 punti dal leader e 42 dal compagno di squadra. Ma la terza posizione rende ancora tutto possibile e, anche se difficile, il campione in carica non si arrende e l’ha dimostrato due settimane fa ad Aragon, dove ha disputato un round sontuoso.

Al netto della lotta per il titolo, i tre ingaggeranno una lotta senza sconti, come abbiamo già visto ad Aragon, ma si inseriranno anche altri outsider. Primo fra tutti, Andrea Iannone, che è tornato al successo nel sabato spagnolo dopo un lunghissimo digiuno. Il pilota del team Goeleven ci ha ri-preso gusto e vorrà continuare su questa linea. Non bisogna dimenticare Danilo Petrucci, che dopo la tripletta di Cremona ha disputato un solido weekend ad Aragon ed è pronto a essere della partita. Kawasaki, Yamaha e anche Honda lottano per le posizioni a ridosso del podio e sicuramente lo spettacolo in pista non mancherà.

Si potrà seguire tutta l’azione del round di Estoril in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dal venerdì, mentre TV8 trasmetterà in chiaro le due gare lunghe e la Superpole Race in differita. Attenzione agli orari, che saranno spostati di un’ora per via del fuso orario con il Portogallo, che si trova un’ora indietro rispetto all’Italia.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 27 settembre

11:20-12:05 – WorldSBK FP1

12:20-13:00 – WorldSSP FP

16:00-16:45 – WorldSBK FP2

17:00-17:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 28 settembre

12:00-12:15 – WorldSBK Superpole

15:00 WorldSBK Gara 1

16:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 29 settembre

12:00 – WorldSBK Superpole Race

15:00 – WorldSBK Gara 2

16:15 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 28 settembre

15:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 29 settembre

14:00 – Superpole Race (differita)

15:00 – WorldSBK Gara 2