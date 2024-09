SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Cremona

L’Italia torna a essere protagonista del Mondiale Superbike, perché questo fine settimana si torna in azione sul tracciato di Cremona. Sarà il debutto sulla scena mondiale per la pista lombarda, ristrutturata nel corso di quest’ultimo anno per poter ospitare le derivate di serie. Dopo tanta attesa, ecco che questo weekend va in scena il nono round della stagione 2024, che potrebbe essere cruciale in ottica titolo.

Ci eravamo lasciati solo due settimane fa con una Magny-Cours sorprendente che ha visto assenze di un certo rilievo: Toprak Razgatlioglu è stato costretto a saltare l’appuntamento francese a causa di uno pneumotorace rimediato in una brutta caduta nelle libere. Il leader del campionato sarà a Cremona, ma è ancora in dubbio la sua presenza in pista, servirà l’ok dei medici. Forfait in Gara 2 anche per Alvaro Bautista, che nella caduta di domenica mattina nella Superpole Race si è fratturato una costola.

L’assenza dei due protagonisti ha spalancato la strada a Nicolò Bulega, che sulla pista di casa avrà una grande occasione. Il rookie del team Aruba punterà ad avvicinare Razgatlioglu in campionato, ma bisognerà attendere il responso dei medici per sapere se il turco e il detentore del titolo potranno scendere in pista. Un occhio anche su Jonathan Rea, fermo la domenica di Magny-Cours per il pollice destro fratturato. Tornerà in azione anche lui o dovrà restare a riposo?

Tanti gli interrogativi che avvolgono il nono round del Mondiale Superbike. Ma per avere le risposte a ogni domanda, si potrà seguire tutta l’azione in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). La Pay TV trasmetterà in diretta l’intero weekend. Attenzione al cambio canale, necessario per la concomitanza con la MotoGP a Misano. TV8 trasmetterà in differita tutte le gare per far spazio sia alla MotoGP che alla Formula 1, impegnata a Singapore questo weekend.

Orari tv Sky Sport Arena (canale 204)

Venerdì 20 settembre

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 21 settembre

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 – WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 1

Domenica 22 settembre

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:15 – WorldSSP Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 21 settembre

19:00 – WorldSBK Gara 1 (differita)

Domenica 22 settembre

18:00 – WorldSBK Superpole Race (differita)

19:00 – WorldSBK Gara 2 (differita)