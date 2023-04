SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Assen

Carica lettore audio

Il calendario del mondiale Superbike è tornato alla conformazione pre-pandemia, pertanto è trascorso ormai un mese dall’ultimo appuntamento disputato in Indonesia. Le derivate di serie tornano in pista per il terzo round del campionato, questo fine settimana si vola ad Assen, che dà inizio alla stagione europea. Sullo storico tracciato olandese si rinnova la battaglia per il titolo, che vede Alvaro Bautista come grande favorito.

Il campione del mondo in carica si presenta da leader incontrastato della classifica, vantando già 37 lunghezze sul diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu. Si tratta di un vantaggio importante dopo due soli round, in cui sono apparse piuttosto chiare le forze in campo. Il portacolori Aruba.it Racing Ducati non vuole lasciare nulla agli avversari e punterà a incrementare ancora il vantaggio in campionato.

Dall’altra parte, il turco proverà a ridurre il gap nonostante le prestazioni tecniche della sua Yamaha non siano sullo stesso livello di quelle di Bautista. Toprak però arriva ad Assen carico dal test con la MotoGP che ha effettuato a Jerez la scorsa settimana. Il campione del mondo 2021 è tornato in sella alla M1 per delle “prove di MotoGP”, ma è arrivato il momento di concentrarsi nuovamente sulla Superbike, di cui vuole tornare a essere il re.

Più attardato è Jonathan Rea, che continua ad apparire piuttosto in difficoltà con la sua Kawasaki. Il nordirlandese è solo sesto in campionato con ben 68 punti di distacco dal leader Bautista. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice per il sei volte iridato, autore di diversi passi falsi che lo relegano nelle posizioni di rincalzo nella generale.

Rea è costretto a inseguire e davanti a sé in campionato ha un plotone di tre italiani: Andrea Locatelli si presenta ad Assen in terza posizione nella classifica, davanti a un ottimo Axel Bassani, quarto, mentre Michael Ruben Rinaldi è quinto. Occhi puntati sui piloti tricolore dunque, ma bisognerà fare attenzione anche ad altri outsider, che potrebbero rovinare i piani dei favoriti.

L’intero weekend di Superbike verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208), mentre TV8 trasmetterà in chiaro le due gare principali, come di consueto. Gli orari tornano ad essere quelli consueti, tornando in Europa e non avendo il fuso orario.

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Venerdì 21 aprile

FP1 SBK: 10:30-11:15

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 22 aprile

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 23 aprile

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 1 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 22 aprile

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 23 aprile

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00