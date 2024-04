SBK | Ecco gli orari tv di Sky e TV8 del round di Assen

A distanza di tre settimane dal round di Barcellona, la Superbike torna in pista per il terzo appuntamento della stagione. Teatro della rinnovata sfida al mondiale è lo storico Circuito di Assen, dove Nicolò Bulega arriva da leader del campionato. Il rookie della Ducati dovrà però vedersela con avversari agguerriti, che già in precedenza gli hanno dato filo da torcere.

Bulega si presenta con un vantaggio di 12 punti sul diretto inseguitore e compagno di squadra Alvaro Bautista, ma sarà importante considerare la forma fisica. L’italiano, infatti, subito dopo Barcellona si è sottoposto a un intervento al braccio per risolvere la sindrome compartimentale e si metterà alla prova nella complicata Assen. Il primo degli avversari è proprio il vicino di box, che nella gara di casa ha firmato la prima vittoria in stagione, quando tutti già lo davano per vinto.

I due portacolori Aruba.it Racing – Ducati dovranno guardarsi le spalle da Alex Lowes, che in questo momento appare in grande forma in sella a una Kawasaki che invece fatica a essere congeniale ad Axel Bassani. Il britannico è terzo in campionato e precede uno straordinario Toprak Razgatlioglu, che ha portato la BMW al successo a Barcellona, mostrando un gran feeling con la M 1000 RR e smentendo chi aveva criticato la scelta di correre per il marchio tedesco.

Cercherà il riscatto Andrea Iannone, costretto al ritiro nel precedente round e determinato a dare ulteriore prova del proprio talento in sella alla Ducati del team Goeleven. Il pilota di Vasto perde un avversario nella corsa al titolo di miglior indipendente, perché Danilo Petrucci non sarà ad Assen questo fine settimana. Protagonista di un brutto incidente durante un allenamento in motocross, il ternano è stato operato alla mandibola, fratturata nell’impatto insieme alla clavicola. Dovrà sottoporsi a un altro intervento alla spalla, pertanto Barni schiera Nicholas Spinelli nel round olandese.

Assen è la pista su cui ha dominato, ma quest’anno non sembra in condizione di poter sperare: Jonathan Rea non si sta trovando a proprio agio in sella alla Yamaha e attualmente occupa la 17esima posizione in campionato, con soli 8 punti. Il sei volte iridato è irriconoscibile in sella alla R1 e dall’Olanda proverà a dare una svolta alla propria stagione. Non sarà semplice, perché la lotta è intensa anche con i piloti di centro gruppo, che punteranno ad avvicinarsi il più possibile alla vetta della classifica.

Il round di Assen sarà trasmesso interamente sulla Pay-TV Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dal venerdì di libere. Come di consueto, TV8 trasmetterà in chiaro in diretta le gare lunghe, mentre la Superpole Race si potrà seguire in differita.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 19 aprile

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 20 aprile

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 21 aprile

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:15 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 20 aprile

14:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 21 aprile

13:00 – Superpole Race (differita)

14:00 – WorldSBK Gara 2