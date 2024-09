SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Aragon

Il Mondiale Superbike è entrato nel vivo della lotta iridata e tutto è cambiato di colpo con l’assenza di Toprak Razgatlioglu. La sfida si rinnova questo fine settimana ad Aragon, dove va in scena il decimo round della stagione. Lì, il turco si presenta ancora da leader, ma non è ancora sicura la usa presenza in pista per il recupero dall’infortunio rimediato a Magny-Cours.

Assente a Cremona, il pilota BMW si è visto recuperare diversi punti in campionato da Nicolò Bulega, che ora arriva al MotorLand a sole 13 lunghezze dalla vetta. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati ha tra le mani la grande occasione di diventare leader e favorito nel mondiale qualora Razgatlioglu dovesse saltare anche l’appuntamento spagnolo.

Nel round di casa disputato lo scorso weekend, però, a brillare è stato Danilo Petrucci, che non solo ha centrato il primo successo in Superbike in Gara 1, ma si è anche ripetuto mettendo a segno una splendida tripletta. Il pilota Barni ha privato Bulega delle vittorie, ma nella lotta si è inserito anche Alvaro Bautista, determinato a difendere il titolo nonostante sia più distante in campionato.

Lo spagnolo ha disputato il round di Cremona nonostante un infortunio alle costole che non gli ha permesso di essere al 100%, ma è riuscito comunque ad avvicinarsi in classifica, arrivando alla sua gara di casa con un distacco di 82 punti dalla vetta. Il suo pubblico sarà una spinta extra per poter rosicchiare ancora qualche punto e ravvivare le sue speranze iridate.

Sarà possibile seguire tutto il round di Aragon in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) a partire dal venerdì, mentre in chiaro su TV8 verranno trasmesse le due gare lunghe in diretta e la Superpole Race in differita. Si torna agli orari consueti nonostante la concomitanza con il Gran Premio dell’Indonesia della MotoGP, che invece sarà anticipato alla mattina italiana per il fuso orario.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 27 settembre

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 28 settembre

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 29 settembre

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

15:15 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 28 settembre

14:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 29 settembre

13:00 – Superpole Race (differita)

14:00 – WorldSBK Gara 2