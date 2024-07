SBK | Ecco gli orari di Sky e TV8 del round di Most

Non c’è tempo per riposare, si torna in pista! Con il round di Most, il Mondiale Superbike affronta il suo primo back-to-back della stagione e, a distanza di una settimana dal Toprak-show di Donington, la pista ceca attende le derivate di serie. Razgatlioglu confermerà il suo strapotere o dovrà vedersela con gli avversari che si avvicineranno?

A Most, il portacolori BMW si presenta da leader con un vantaggio anche incrementato sugli avversari, dopo aver siglato la sua seconda tripletta consecutiva. Prima Misano, poi Donington sono stati teatro del dominio del turco, che non ha lasciato mai la prima posizione, in particolare lo scorso weekend in Gran Bretagna.

Ma attenzione a Nicolò Bulega, che è stato costantemente alle sue spalle e che arriva al round di Most da diretto inseguitore in campionato. Dopo una solida Donington, infatti, il rookie del team Aruba.it Racing – Ducati è balzato in seconda posizione nella generale, scavalcando il suo compagno di squadra Alvaro Bautista. Non un appuntamento da ricordare, quello inglese, per il campione del mondo in carica, che a Most cercherà il riscatto.

Lo scorso anno in Repubblica Ceca si sono spartiti la vittoria Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista in Gara 1, Superpole Race e Gara 2 rispettivamente. Riuscirà il nordirlandese a continuare sulla linea positiva vista a Donington? Questo weekend ha mostrato una buona solidità in sella alla Yamaha ed è stato combattivo come non lo si vedeva da tanto tempo. Potrà tornare sul podio? Non sarà un’impresa semplice perché, se il leader del campionato vuole monopolizzare la prima posizione, la lotta di centro gruppo è apertissima e vede più di metà griglia combattere per la top 10.

Per scoprire cosa accadrà nel weekend ceco, potrete seguire tutta l’azione in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) a partire dal venerdì. TV8 trasmetterà in chiaro le due gare della domenica e la Superpole Race in differita.

Orari TV Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 19 luglio

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

11:20-12:00 – WorldSSP FP

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 20 luglio

11:00-11:15 – WorldSBK Superpole

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 – WorldSSP Gara 2

Domenica 21 luglio

11:00 – WorldSBK Superpole Race

14:00 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 20 luglio

14:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 21 luglio

13:00 – Superpole Race (differita)

14:00 – WorldSBK Gara 2