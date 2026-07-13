SBK | Ducati nella storia: è record con il 22esimo titolo Costruttori
Per la casa di Borgo Panigale questo è il quinto alloro consecutivo con la Panigale V4 R. Dalla Ducati 888 alla Panigale V4 R uno sviluppo tecnologico e una striscia di successi senza precedenti proprio nell'anno del centenario di fondazione dell'azienda.
Aruba.it Ducati festeggia il titolo costruttori
Foto di: Ducati Corse
A Donington Park, Ducati centra un nuovo record, celebrando la conquista del 22esimo titolo Costruttori nel Campionato del Mondo WorldSBK e confermando ancora una volta la Ducati Panigale V4 R come riferimento assoluto della categoria.
Con questo risultato, proprio nell'anno del centenario di fondazione, Ducati rafforza il proprio straordinario palmarès in WorldSBK, aggiungendo un ulteriore capitolo a una storia vincente che parla di innovazione, tecnologia e competizioni. La Panigale V4 R si è dimostrata ancora una volta la moto da battere, grazie a uno sviluppo costante e a performance ai massimi livelli.
Una stagione davvero da record, caratterizzata dalle straordinarie prestazioni di Nicolò Bulega e dalla solidità a competitività di Iker Lecuona. I due piloti del Team Aruba.it Racing – Ducati hanno conquistato un totale di 24 vittorie e 44 podi.
Infine una giornata da incorniciare per il Team Aruba.it Racing – Ducati che, con i punti conquistati nella Superpole Race di sta mattina, matematicamente ipoteca anche il titolo Team, il quinto della storia della squadra e il quinto consecutivo.
Il palmarès di Ducati nel Campionato Mondiale Superbike (WorldSBK) parla da sé:
22 titoli costruttori
Ducati 888 (3 titoli): 1991, 1992, 1993
Ducati 916 / 996 / 998 (8 titoli): 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ducati 999 (3 titoli): 2003, 2004, 2006
Ducati 1098 / 1198 (3 titoli): 2008, 2009, 2011
Ducati Panigale V4 R (5 titoli): 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
16 titoli piloti
473 vittorie
1258 podi
"Siamo davvero orgogliosi di aver conquistato ancora una volta il titolo Costruttori nel Campionato WorldSBK. Questo risultato è la dimostrazione concreta dell'eccellente lavoro svolto da Ducati Corse insieme a tutti i nostri Team e piloti. La Panigale V4 R continua a essere una moto straordinaria, capace di coniugare prestazioni, affidabilità e competitività ai massimi livelli. Questo titolo conferma la solidità del nostro progetto tecnico. La serie di vittorie e podi conquistati da Nicolò Bulega e Iker Lecuona è davvero qualcosa di incredibile che a inizio stagione sarebbe stato difficile immaginare", ha detto Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse.
"Desidero ringraziare in particolar modo Stefano Cecconi per la gestione sportiva di questo gruppo e Marco Zambenedetti per il contributo tecnico, non solo durante questa stagione, ma anche per gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi cinque anni. Un sentito grazie anche a tutte le persone coinvolte nel progetto, per il lavoro, la passione e la dedizione dimostrati che oggi ci permettono di celebrare il quinto titolo Costruttori consecutivo. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione e lo stesso impegno per essere protagonisti anche nelle sfide future", ha aggiunto.
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