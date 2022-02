SBK | Ducati: i test di Portimao mostrano un enorme potenziale

Carica lettore audio

I test di Portimao ci hanno lasciato già un assaggio di quella che sarà la battaglia tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, in lotta per la vetta durante il time attack. Ma l’attenzione non è stata concentrata solo sui due contendenti al titolo 2021 che sembrano essere pronti a lottare per il mondiale anche quest’anno: Alvaro Bautista e la Ducati si mostrano già dei candidati temibili per il campionato. Lo spagnolo è tornato in sella alla Panigale V4R dopo due anni ed è sembrato subito a proprio agio, andandosi a piazzare alle spalle dei primi due, non troppo distante.

La quattro cilindri del team ufficiale ha ritrovato il pilota che tre anni fa l’aveva portata a dominare il mondiale, ma stavolta Bautista sale in sella alla Ducati con una consapevolezza e un’esperienza maggiore. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati infatti, al termine dei due giorni di test, è terzo nella classifica dei tempi e paga un distacco ridotto da Rea e Razgatlioglu, nonostante si trattasse solo del suo secondo vero test.

Ritorno al futuro: Bautista fa già paura sulla Ducati

Non ha dominato come avevamo visto fare al debutto in Superbike nel 2019, ma Alvaro Bautista si è portato alle calcagna dei due più favoriti, portando l’attenzione anche su di sé in ottica titolo. Certo, è ancora presto per fissare obiettivi, ma lo spagnolo sa di essere più solido rispetto a tre anni fa: “Ancora è presto per parlare degli obiettivi di questa stagione. Sicuramente ci sono ancora molti test prima del round inaugurale e sono contento di come stanno andando le cose perché mi sto trovando molto bene con la moto, mi diverto e sinceramente si nota molto l’esperienza che ho acquisito nella categoria, conosco meglio le gomme. Tre anni fa andavo veloce, ma non capivo perché. Ora invece sono più sicuro e ho tutto sotto controllo. Sono contento perché al mio ritorno in Ducati mi sento molto meglio di quanto mi aspettassi”.

Nel complesso dunque, Bautista può ritenersi più che soddisfatto del suo avvio di 2022. Solo un piccolo errore ha “macchiato” in qualche modo la sua giornata, ma non ha influito nel programma di lavoro, in cui era compreso anche il test con la nuova gomma Pirelli SCQ: “È stato un test positivo, perché mi sono trovato sempre meglio sulla moto e la sento sempre più mia. Nella mattinata della seconda giornata ho commesso errore alla frenata della Curva 8 andando sul cordolo e sono caduto. Ho perso l’anteriore, ma è stato un mio errore, che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Togliendo questo, possiamo essere contenti dei test, perché siamo andati in crescendo”.

“Abbiamo provato il nuovo compound di Pirelli, ma il mio miglior giro e il passo migliore li ho avuti montando la gomma SCX standard. Forse questo perché ancora la SCQ non l’ho espressa al massimo, avevamo due gomme e ne ho usata uno sola, ma forse non ho potuto trarre il massimo, magari avrei migliorato. Però è buono perché abbiamo dato informazioni a Pirelli in vista della stagione”.

Rinaldi, un inizio in salita

Michael Ruben Rinaldi mette in archivio i due giorni di test a Portimao con soddisfazione, ma con l’idea di poter fare di più nelle prossime uscite. Il romagnolo è rimasto più attardato rispetto al compagno di squadra sia nella prima sia nella seconda giornata di test. Il martedì si è dedicato solamente a recuperare feeling, mentre nell’ultimo giorno ha lavorato su alcune componenti, senza però poter fare il time attack a causa di un dolore alla schiena che lo ha fermato nel pomeriggio.

“Sono stati due giorni di test impegnativi – afferma – ma è sempre bello tornare sulla moto dopo molto tempo, nel mio caso dopo la caduta in Indonesia. Durante la prima giornata abbiamo girato senza fare grosse prove ed ero contento del lavoro fatto, mi serviva solo riacquisire un po’ di feeling con la moto. Non eravamo velocissimi, ma avevo girato bene e con la gomma da gara avevo fatto meglio di quanto avessi mai fatto qui a Portimao. Nel secondo giorno invece abbiamo dovuto provare un po’ di cose, ma ci siamo concentrati sul lavoro senza cercare il tempo. Non ho neanche provato la gomma da qualifica, nemmeno quella nuova che ha portato Pirelli, al contrario di tutti i piloti davanti a me. Torniamo a casa con molti dati, peccato che la seconda metà di giornata non sono riuscito a girare come volessi, però sono comunque abbastanza soddisfatto di come abbiamo iniziato questo 2022”.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing - Ducati Photo by: Aruba.it Racing