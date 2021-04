SBK: Ducati e Yamaha svolgeranno ad Aragon due giorni di test

Fra un mese e mezzo il mondiale Superbike riparte con una nuova stagione dal Motorland Aragon e proprio sul tracciato spagnolo andranno in scena due giorni di test, gli ultimi in programma prima dell’inizio del campionato. In pista troveremo solamente Ducati e Yamaha, che si prepareranno per dare la caccia a Kawasaki, ancora il team da battere.

Scott Redding qui ha vinto due delle sei gare disputate lo scorso anno e, forte della conformazione del tracciato che favorisce le Ducati, punta a lavorare per arrivare il più pronto possibile al primo round dell’anno, replicando quanto aveva fatto nel 2020. Sicuramente conserva ottimi ricordi di Motorland anche Michael Ruben Rinaldi, che qui ha firmato la sua prima vittoria nel mondiale. Il romagnolo, in forza al team ufficiale da quest’anno, è determinato a confermare le buone sensazioni di Barcellona per poter tentare di ripetere l’impresa della scorsa stagione.

Troveremo in pista anche i team indipendenti, primo fra tutti GoEleven. La squadra piemontese ritiene fondamentali questi due giorni di test per poter familiarizzare con Chaz Davies, che di fatto sarà alla sua seconda uscita con la Panigale V4R, dopo i test di Barcellona in cui ha esordito. Nelle occasioni precedenti ricordiamo che il gallese era stato fermato prima dal maltempo e poi dal Covid-19. Sfrutterà i due giorni di test anche il team Barni, che da quest’anno punta su Tito Rabat. Lo spagnolo, che debutta quest’anno in Superbike, è stato il pilota che sulla pista catalana dieci giorni fa ha accumulato il maggior numero di giri e vuole continuare l’adattamento alla nuova categoria.

Ci sarà anche una quinta Ducati in pista a Motorland ed è quella del team Motocorsa Racing. La quattro cilindri affidata ad Axel Bassani girerà insieme ai compagni di marca e per l’italiano sarà importante svolgere questi test in vista di quella che sarà la sua prima stagione da pilota titolare. Bassani sarà inoltre il pilota più giovane della griglia di partenza e vorrà sfruttare tutte le occasioni per poter arrivare all’inizio del campionato pronto.

Ducati condividerà la pista con il team Yamaha, che dovrà fare a meno della sulla sua punta di diamante: Toprak Razgatlioglu. Il turco, risultato positivo al Covid-19 nel corso dei test a Barcellona, si è sottoposto ad un nuovo tampone nella giornata di sabato, che ha dato esito positivo. Pertanto sarà costretto a restare in quarantena e non potrà salire in sella alla sua R1. Sicura è invece la presenza del suo compagno di squadra nel team ufficiale. Andrea Locatelli sarà in pista per i due giorni di test e li sfrutterà per abituarsi alla Superbike, in cui debutta quest’anno.

Oltre alla squadra ufficiale, Yamaha porta in pista anche il team GRT, che negli scorsi test a Barcellona si è fatto notare con Garrett Gerloff. Lo statunitense vorrà confermare le ottime sensazioni in questi due giorni ad Aragon e cercherà di mostrare anche il passo che abbiamo visto tutti dieci giorni fa. A fianco di Gerloff troveremo anche Kohta Nozane, suo compagno di squadra, che lavorerà per familiarizzare con la Superbike, debuttando quest’anno. Il test sarà utile per l’adattamento anche per Christophe Ponsson, che scenderà in pista con il team Alstare Yamaha e lavorerà per la sua prima stagione da titolare, dopo aver disputato qualche gara come wild card.

Non solo Superbike: Yamaha ha deciso di portare ai test di Aragon anche i due portacolori del team GMT94 in Supersport: il confermato Jules Cluzel ed il nuovo arrivato Federico Caricasulo gireranno per lavorare in vista della stagione 2021, dove andranno alla ricerca del titolo mondiale.