SBK | Ducati all'Estoril punta ai titoli Costruttori e Team

Ducati è già al lavoro sul Circuito di Estoril, in Portogallo, per l’undicesimo round della stagione 2024 di WorldSBK.

Nicolò Bulega ha l’obiettivo di ridurre lo svantaggio di 39 punti dal leader della classifica mondiale Razgatlioglu (BMW) e prolungare la lotta per titolo fino al prossimo weekend di Jerez de la Frontera che chiuderà la stagione.

Ancora in corsa anche Alvaro Bautista che sul circuito portoghese ottenne nel 2022 un primo ed un secondo posto in Gara-1 e Gara-2 chiudendo sul podio (P3) anche in Superpole Race. Lo svantaggio del Campione del Mondo in carica rispetto al leader della classifica è di 81 punti.

Per quanto riguarda il titolo Costruttori, invece, Ducati parte da una posizione di vantaggio (+42) su BMW.

Stessa situazione con gap ancora più ampio per la classifica riservata ai team che vede Aruba.it Racing – Ducati al comando di 96 punti su Rokit BMW.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nicolò Bulega, staccato di 39 punti da Razgatlioglu e secondo nel Mondiale, ha dichiarato: "Spero di poter essere veloce su questo circuito come sentivo di esserlo ad Aragon dove però, purtroppo, abbiamo perso punti pesanti. Per questo non voglio pormi obiettivi se non quello di essere molto competitivo ed ottenere risultati che possano contribuire anche a traguardi di grande rilievo come il Titolo Costruttori e ed il Titolo Team che sono molto importanti per Ducati e Aruba Racing".

Queste invece le parole di Alvaro Bautista, il quale si trova lontano dalla vetta ma non ancora condannato dalla matematica: "E’ un circuito che mi piace e sul quale abbiamo fatto delle belle gare. Il feeling ad Aragon era eccellente ma qui sarà tutto diverso, comprese le condizioni meteo. Il campionato? Finché i numeri offrono delle possibilità è chiaro che c’è sempre speranza ma devo confessare che non sto pensando alla classifica. Penso solo a divertirmi sulla moto. Poi domenica faremo i conti".