SBK | Ducati a Phillip Island per conquistare anche il titolo Costruttori

Phillip Island è teatro dell’ultimo round della stagione e Alvaro Bautista si presenta in Australia fresco di titolo mondiale. Lo spagnolo torna sul tracciato dove tre anni fa aveva debuttato nelle derivate di serie firmando subito la tripletta e candidandosi come uno dei grandi favoriti. Nel 2019 non è riuscito a concretizzare subito, ma a distanza di tre stagioni arriva sulla pista dove tutto è cominciato da campione del mondo.

I giochi sono finiti, ma la voglia di far bene no e c’è ancora in ballo un titolo: quelli costruttori. Il campione in carica si reca a Phillip Island determinato a chiudere una stagione quasi perfetta con un altro guizzo. Il layout del tracciato si adatta bene alla Panigale V4R, che già tre anni fa aveva dimostrato di essere competitivo. La quattro cilindri è ancora migliorata e l’obiettivo del weekend è chiaro.

“Arriviamo all’ultima gara della stagione a Phillip Island, una delle piste più belle, non a caso tra le preferite di molti piloti. Allo stesso tempo, però, è una pista difficile, impegnativa, che non consente la minima distrazione. Arriviamo molto motivati dopo la vittoria del Campionato: la nostra mentalità non cambia. Spero di divertirmi molto e cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile”, ha dichiarato Bautista.

Anche Michael Ruben Rinaldi è entusiasta di correre a Phillip Island, per concludere al meglio una stagione complicata. Il romagnolo punta a un grande risultato nell’ultimo weekend del 2022 e anche per lui sarà un round fondamentale per contribuire all’anno meraviglioso di Ducati.

“È inutile nascondere che questa sia tra le piste più belle al mondo ed è bello poter finire proprio qui la stagione. È l’ultima gara e dopo la vittoria di Alvaro sarebbe bello poter festeggiare con lui sul podio. Speriamo che il tempo possa essere clemente. Correre in condizioni di asciutto è bellissimo su questo tracciato”, ha spiegato Rinaldi.