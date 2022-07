SBK | Donington, Gara 2: Toprak conquista la sua prima tripletta!

Carica lettore audio

La caldissima domenica Donington fa diventare le temperature roventi in Gara 2, che ci ha regalato un grande spettacolo in conclusione del quinto round di questa stagione Superbike. Difficilmente Toprak Razgatlioglu dimenticherà il weekend britannico, in cui per la prima volta in carriera ha conquistato una tripletta. Con una grande prova di forza infatti, il campione del mondo in carica trionfa anche nella seconda manche, andando a vincere per la terza volta nello stesso fine settimana e rilanciandosi davvero nel mondiale.

Il pilota Yamaha resiste nei primi giri a un arrembante Jonathan Rea, con cui ingaggia un duello incredibile nei primi giri. Con una grande lucidità, Razgatlioglu contiene gli attacchi del pluricampione del mondo, determinato a mettere le ruote della sua Ninja davanti a quelle della R1. L’impresa però si fa sempre più complicata e dalla seconda metà di gara è costretto a piegarsi allo strapotere del turco. La crisi di Rea però lo porta ad arretrare ancora, per poi tagliare il traguardo in terza posizione, a oltre due secondi e mezzo dal vincitore.

Il grande guizzo di questa Gara 2 è di Alvaro Bautista: lo spagnolo, su un tracciato non particolarmente congeniale alla sua Ducati, riesce ad essere attendista nella prima parte della seconda manche, per poi sferrare il suo attacco negli ultimi giri. Nonostante una mano dolorante dopo la caduta in Gara 1 di sabato, il leader del mondiale riesce a disputare una gara davvero solida, da spettatore nelle prime fasi e da grande protagonista nel finale. Bautista regala alla Ducati il podio numero 999 e mantiene il comando della classifica mondiale, con 13 punti di vantaggio su Jonathan Rea, secondo nella generale.

I primi tre piloti hanno dunque ristabilito le gerarchie andando a monopolizzare il podio, mentre alle loro spalle si piazza un ottimo Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo riesce a trarre il massimo dalla sua Panigale V4R e conquista una splendida quarta posizione beffando nel finale Scott Redding. Dopo il podio della Superpole Race, il pilota BMW puntava a confermarsi, ma deve accontentarsi del quinto posto, comunque un buon risultato alla luce dei nuovi aggiornamenti. Redding precede il connazionale Alex Lowes, più opaco in Gara 2 e solo sesto.

Axel Bassani è il terzo pilota Ducati che si inserisce nelle prime dieci posizioni e riesce ad agguantare una settima posizione dopo un duello con Andrea Locatelli, che è decisamente meno efficace del suo compagno di squadra e passa sotto la bandiera a scacchi all’ottavo posto, con un ritardo di ben 15 secondi e mezzo da Razgatlioglu. Chiudono la top 10 Loris Baz e Iker Lecuona, nono e decimo rispettivamente. Molto attardato Roberto Tamburini, solamente 21°.