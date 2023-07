SBK | Donington, Gara 2: Bautista vince e Petrucci terzo, paura per Rinaldi

In Superpole Race ha lasciato spazio ai rivali, ma Alvaro Bautista ha ristabilito le gerarchie in Gara 2, dove, dopo una prima fase attendista e da spettatore, è andato all’attacco prendendosi la vittoria numero 12 in stagione con oltre due secondi e mezzo di vantaggio sul primo degli inseguitori. È ancora una volta Toprak Razgatlioglu a insidiarlo fino alla fine, salvo poi arrendersi allo strapotere Ducati, mentre completa il podio un meraviglioso Danilo Petrucci, che chiude la seconda manche in terza posizione, centrando il suo miglior risultato in Superbike.

Tanta paura nelle fasi iniziali, dove una carambola che ha coinvolto Michael Ruben Rinaldi, Tom Sykes e Loris Baz ha costretto all’esposizione della bandiera rossa. Gara interrotta e soccorsi in pista che hanno lasciato con il fiato sospeso: tutti e tre i piloti sono coscienti e trasportati al centro medico.

Scongiurato ogni pericolo e ripartita Gara 2, è subito lotta fra i primi tre, con Toprak Razgatlioglu che si prende la testa e detta il ritmo, insidiato da Jonathan Rea e da un Bautista fin troppo attendista. È a 13 giri dalla fine che il campione in carica inizia a tornare su, inanellando sorpassi che lo portano in vetta. Deve vedersela con il portacolori Yamaha in qualche curva, ma poi detta un ritmo che diventa imprendibile per tutti.

Bautista vince così la sua gara numero 12 in stagione e beffa Razgatlioglu, secondo al traguardo. Jonathan Rea invece crolla nella seconda metà di gara e chiude in quinta posizione, concludendo il weekend di casa fuori dal podio. Chi invece il podio lo vede per la prima volta è Danilo Petrucci, che rimonta nella ripartenza di Gara 2 e proprio nelle ultime tornate si scatena andando a prendere un’ottima terza posizione.

Il portacolori Barni è anche il migliore dei piloti indipendenti e precede un ottimo Scott Redding, in grande spolvero con la sua BMW e quarto alla bandiera a scacchi. Proprio nelle fasi finali, il britannico beffa Rea, che precede al traguardo per tre decimi. Alex Lowes chiude la top 6 con l’altra Kawasaki al termine di una Gara 2 opaca. Alle spalle del britannico troviamo Axel Bassani, settimo con la Ducati del team Motocorsa.

Crolla negli ultimi giri Andrea Locatelli, in lotta per il podio nelle prime fasi ma solamente ottavo alla bandiera a scacchi. Garrett Gerloff e Philipp Oettl chiudono il gruppo dei primi dieci in nona e decima posizione rispettivamente. Gara complicata per Dominique Aegerter, che conclude in 11esima posizione un fine settimana in salita ed è davanti al compagno di squadra Remy Gardner, 12°, e all’alto portacolori Yamaha Bradley Ray, 13°.

Sprofondo HRC a Donington, con Iker Lecuona primo dei piloti Honda ma solo 14°, mentre Xavi Vierge riprende la via dei box ed è costretto al ritiro. Continua a faticare anche Lorenzo Baldassarri, che chiude il gruppo in 19esima e ultima posizione alla bandiera a scacchi.