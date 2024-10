SBK | "Dobbiamo allontanarci dalla mentalità giapponese": BMW modello per Honda?

Gli ultimi tre weekend del Mondiale SBK hanno dimostrato che Honda ha sotto controllo i problemi di inizio stagione. Con la nuova versione 2024 della CBR1000RR Fireblade, il team Honda ha avuto un inizio di stagione disastroso.

La Honda è stata il chiaro fanalino di coda dei cinque costruttori nei primi weekend di gara, ma di recente ha ottenuto costantemente più punti della Yamaha. La Honda ha fatto una buona impressione anche nella sessione di prove del venerdì a Estoril (Portogallo). Il pilota ufficiale Iker Lecuona è salito in quinta posizione nella FP2.

Nei precedenti weekend di gara a Magny-Cours, Cremona e Aragon, Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno concluso tutte le gare nella top 10. All'inizio della stagione, i due piloti ufficiali Honda hanno talvolta faticato a finire nei punti.

"All'inizio della stagione ci siamo persi al 100%", ammette il pilota ufficiale Honda Iker Lecuona in un'intervista esclusiva a Motorsport-Total.com. "All'inizio della stagione abbiamo preso strade che non erano giuste. Abbiamo dovuto tornare indietro e cercare altre opzioni".

Perché Honda era in ritardo all'inizio della stagione 2024

Honda è stato l'unico dei cinque costruttori coinvolti a presentare un nuovo modello omologato. Tuttavia, le cose sono andate nella direzione sbagliata con la Fireblade 2024. Il team non ha capito come ottenere il massimo dalla Fireblade, che era stata rivista nei minimi dettagli.

Die neue Honda CBR1000RR-R Fireblade für das Modelljahr 2024 Foto: Honda

"All'inizio della stagione è stato molto difficile mettere insieme tutto", conferma Iker Lecuona. L'inizio del 2024 è stato particolarmente difficile per Lecuona. Lo spagnolo ha avuto un nuovo capo tecnico, Tom Jojic, e ha saltato le gare di Philipp Island e Assen per infortunio.

Iker Lecuona startete mit Problemen in die Saison, kämpfte zuletzt aber ums Podium Foto: Motorsport Images

Le cose sono andate molto meglio per la Honda da Misano in poi. Nell'evento in Italia, Lecuona ha concluso tutte e tre le gare nella top 10. "Siamo riusciti a costruire una base solida a Misano. Abbiamo fatto molti test in quel periodo, che ci hanno aiutato a capire meglio la moto", rivela Lecuona, sottolineando l'importanza delle prove, che hanno migliorato la comprensione della nuova Honda.

Mangelnden Einsatz kann man Iker Lecuona nicht vorwerfen Foto: Motorsport Images

La tendenza al rialzo è proseguita. "Most e Magny-Cours sono normalmente i nostri circuiti più difficili. Ma il weekend di Most è stato davvero buono", ha detto Lecuona, ripensando all'evento di luglio in Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha lottato per il podio nei successivi eventi di Magny-Cours e Cremona.

Le velocità massime Honda non sono più così eccezionali: perché averne meno è meglio

Rispetto agli anni precedenti, si nota che la Honda Superbike non raggiunge più velocità massime così elevate sui rettilinei. Nei primi anni, i piloti Honda erano solitamente in testa alla classifica delle velocità massime e si lasciavano alle spalle anche i piloti Ducati. Quest'anno la situazione è cambiata. La Honda non è lenta, ma Ducati e BMW hanno un leggero vantaggio.

Honda hat die Leistungsentfaltung etwas sanfter gestaltet Foto: Motorsport Images

Le velocità massime più basse sono dovute al nuovo carburante con un contenuto organico del 40%? O alla quantità ridotta di carburante nelle gare? La Honda ha dovuto creare delle mappature più conservative per il motore per far fronte alla distanza di gara?

Iker Lecuona spiega la riduzione delle velocità massime con un'erogazione di potenza più fluida: "Abbiamo apportato alcune modifiche per rendere la moto più guidabile. Prima eravamo molto veloci sui rettilinei, ma era impossibile controllare la potenza in curva".

Laut Iker Lecuona hat die Honda aktuell zwei Schwächen Foto: WorldSBK.com

"Per migliorare la durata degli pneumatici, abbiamo dovuto ridurre un po' la potenza. Ora la moto reagisce in modo più delicato. Abbiamo sacrificato un po' di velocità massima, ma la moto gestisce meglio gli pneumatici. Quindi abbiamo guadagnato più di quanto abbiamo perso", spiega il pilota ufficiale Honda.

Anche se la Honda ha fatto progressi significativi, c'è ancora spazio per migliorare. "I nostri maggiori punti deboli al momento sono le curve e il grip sull'angolo di piega. Rispetto agli anni precedenti, però, possiamo sfruttare meglio l'aderenza", confronta Lecuona.

Iker Lecuona: "Dobbiamo allontanarci dalla mentalità giapponese"

Secondo Iker Lecuona, l'esempio di BMW dimostra quanto velocemente un costruttore possa raggiungere i leader. Lo spagnolo lancia un messaggio importante alla Honda: "Devono cambiare mentalità. Devono allontanarsi dalla mentalità giapponese e orientarsi verso quella della BMW".

I recenti successi di BMW sono, ovviamente, in gran parte dovuti all'impegno di Toprak Razgatlioglu. Ma anche il lavoro di collaudo in background ha contribuito all'ascesa sportiva dell'azienda di Monaco.

Iker Lecuona sieht die Entwicklung von BMW als Vorbild an Foto: Motorsport Images

Perché non c'è un test team europeo HRC per il progetto SBK? "Un test team potrebbe aiutarci", ha commentato Lecuona. "Ci permetterebbe di testare parti che non possiamo ancora utilizzare. Non si trovano miglioramenti se non si apportano modifiche estreme".

"L'anno scorso ha avuto difficoltà anche la BMW all'inizio. Ma hanno fatto un passo avanti verso la metà della stagione. E alla fine della stagione hanno fatto un altro passo avanti. Il test team li ha certamente aiutati. Hanno Sylvain Guintoli, che è un ottimo pilota e sicuramente dà un grande contributo", ha detto Lecuona, guardando al progetto BMW.

Due piloti non bastano: serve più interscambio

Honda ha una forte schiera di piloti collaudatori per il prossimo anno. Solo per il progetto MotoGP, tre forti piloti - Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami e Stefan Bradl - sono pronti a testare i nuovi sviluppi.

"La MotoGP e la Superbike sono completamente diverse", avverte Lecuona. "Ma è vero, ci sono molti collaudatori. Con 'Taka' si può fare un passo avanti, perché è in dialogo diretto con gli ingegneri in Giappone ed è in grado di giudicare se qualcosa è migliore o meno. Anche Bradl ha molta esperienza con la Honda. E poi c'è Aleix, che è nuovo con la Honda. Ma è un pilota molto veloce. Se lavorano sodo, possono prendere la strada giusta", è convinto Lecuona.

Ex-BSB-Champion Tarran Mackenzie kann sein Talent nicht in Ergebnisse umwandeln Foto: Motorsport Images

Un altro punto è la situazione con il team clienti MIE. Mentre BMW quest'anno invia quattro moto identiche al via e raccoglie molti dati, ci sono alcune differenze tra il team factory Honda e il team MIE. In pratica, HRC può analizzare solo i dati di due piloti, poiché le informazioni del team MIE sono inutilizzabili.

"Possono vedere i nostri dati. Ma non so cosa usino effettivamente", ha detto Lecuona, riferendosi al team MIE. "Ma le moto sono in realtà più simili rispetto all'anno scorso. Nella stagione 2023 hanno usato un approccio completamente diverso dal nostro. Spero che il prossimo anno utilizzeranno la nostra stessa moto, perché non si può migliorare solo con due moto".

Quando esploderà il progetto Superbike di Honda?

Honda sta cercando di vincere nel Campionato Mondiale Superbike dalla stagione 2020. Finora sono stati raggiunti solo alcuni podi. Le aspettative sono cresciute di stagione in stagione, ma la realtà è che Lecuona e Vierge hanno ottenuto meno punti ogni anno.

Alvaro Bautista erlebte 2020 und 2021 schwieirge Zeiten bei Honda Foto: Motorsport Images

Quando HRC sarà finalmente un concorrente per le vittorie nel Mondiale Superbike? "Abbiamo sempre detto 'forse l'anno prossimo', ma finora questo piano non ha mai funzionato. Al momento è impossibile dire se avremo bisogno di uno, due, tre o dieci anni", spiega Lecuona.

"Se i giapponesi cambiano mentalità, si orientano verso gli europei, sviluppano la moto più velocemente, creano un team di collaudo e passano ad un modo diverso di lavorare, allora forse ci vorrà solo un anno, come per la BMW", riflette Lecuona e sottolinea: "HRC ha il potenziale".

Laut Iker Lecuona hat HRC das Potenzial, um in der WSBK zu gewinnen Foto: Honda

"C'è tutto. Non è che manchi qualcosa, ma devono pensare in modo diverso. Hanno già fatto dei buoni passi", dice Lecuona, riconoscendo i segnali positivi. "Vediamo cosa succederà in inverno, se si potrà fare un altro passo avanti", osserva lo spagnolo, che spera che la Honda porti lo slancio della stagione 2024 nella pausa invernale.