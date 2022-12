SBK | Denning: “In MotoGP troppa tecnologia e poca rivalità”

Carica lettore audio

Il Campionato Mondiale Superbike ha goduto di grande popolarità negli ultimi anni. L'anno scorso, il duello tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea ha infiammato i tifosi, mentre nella stagione conclusa poco più di un mese fa, sono stati ben tre piloti a lottare per il titolo. Nel confronto diretto con la MotoGP, il mondiale delle derivate di serie ha saputo affermarsi a dovere.

Abbiamo parlato con il Team Manager Yamaha Paul Denning dell'impennata del Mondiale Superbike e dello stagnante interesse dei fan della MotoGP. Mentre finora la MotoGP ha disputato solo una gara a weekend, i fan del Mondiale Superbike hanno potuto seguire molte più azioni di gara. "Il format con tre gare ogni fine settimana è molto entusiasmante. Nella Superpole Race, in dieci giri ci sono sempre duelli molto emozionanti", afferma Paul Denning, citando uno dei motivi del grande interesse dei fan. Dalla stagione MotoGP 2023 ci saranno anche ulteriori gare sprint nella classe regina.

Più sorpassi e maggior azione di gara nel Mondiale Superbike

"Ma l'aspetto più importante è che i piloti del Campionato Mondiale Superbike possono sorpassarsi l'un l'altro ed è possibile un contrattacco diretto", sottolinea Paul Denning in un'intervista a 'Motorsport.com'. "Ecco perché assistiamo a vere e proprie lotte con tre o quattro manovre di sorpasso per giro. Sembra che al momento non sia così facile per i piloti della MotoGP a causa dei requisiti tecnici", riflette il team manager Yamaha WSBK.

La partenza di Gara 2 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gli appassionati possono identificarsi meglio con le superbike

"Dal punto di vista di un tifoso, hai tre personaggi molto diversi nel Campionato Mondiale Superbike con Toprak, Jonathan e Alvaro Bautista. Anche le moto sono molto diverse", dice Paul Denning, riconoscendo un'altra differenza.

Mentre in MotoGP si utilizzano prototipi puri, alcuni dei quali non hanno nulla in comune con i modelli di serie, con le superbike la situazione è diversa. "I fan possono identificarsi con le moto di Toprak, Jonathan e Alvaro, anche se acquistano una Multistrada o una Tracer dal concessionario", riconosce Paul Denning.

In pista, i primi 3 piloti del Mondiale Superbike hanno combattuto duri duelli e si sono scontrati come ad Assen e Magny-Cours. "In termini di puro divertimento, le gare della Superbike sono state più emozionanti", conferma Paul Denning.

Meno duelli in MotoGP al limite assoluto

Hanno fatto molto discutere le nuove tecnologie della MotoGP, che secondo i piloti rendono più difficili i sorpassi. La combinazione delle carenature aerodinamiche e delle velocità estremamente elevate crea turbolenza. La situazione ricorda la Formula 1. "Ci sono molte persone intelligenti che hanno già espresso la loro opinione su questo", osserva Paul Denning.

"Mi sembra anche che le novità tecniche citate facciano sì che sia più difficile per i piloti lottare tra loro al limite", commenta l'ex team manager della MotoGP. "I piloti arrivano al limite, ma poi diventa difficile duellare tra loro. Nel Campionato Mondiale Superbike è diverso. La combinazione di pneumatici Pirelli con una moto di serie dà ai piloti più margine di manovra", confronta Paul Denning.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla MotoGP manca un richiamo di folla dopo il ritiro di Rossi?

Infine, Paul Denning accusa anche il ritiro della leggenda della MotoGP Valentino Rossi e la lunga assenza per infortunio dell'ex campione del mondo Marc Marquez per lo stagnante interesse dei fan. La nuova generazione di piloti come Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Joan Mir non ha ancora saputo emozionare gli appassionati come l'icona in pensione di questo sport.

"Mancano personaggi come Rossi e Marquez. Fabio è un pilota incredibilmente bravo e un bravo ragazzo. È anche un grande personaggio e sta affermando il suo nome. Per i tifosi deve fare la differenza se vince Fabio o un altro pilota. Manca quello ma perché alla gente non importa tanto quanto a Rossi o Marquez e alla loro rivalità", riconosce Paul Denning.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Amicizie invece di rivalità: la MotoGP è troppo armoniosa?

Denning ricorda il Gran Premio di Assen quando Fabio Quartararo ha centrato Aleix Espargaro. "Aleix ha dimostrato ad Assen che si può sorpassare con le MotoGP. Lo ha detto molto chiaramente. Era più veloce e ha fatto una grande rimonta, quindi non si può dire che non ci siano possibilità di sorpasso", ha detto il britannico.

"Non conosco abbastanza bene Aleix e Fabio, ma sembra che siano persone davvero simpatiche. Dopo la gara, Fabio si è scusato e Aleix ha accettato le scuse. Forse avrebbero dovuto lottare dopo la gara per ottenere più attenzione?", chiede. Paolo Denning. "Senza queste aspre rivalità non hai tutta l'attenzione", dice Paul Denning, che conosce molto bene lo sport grazie ai suoi anni di lavoro come team manager.