SBK | Denning: "Gara fantastica, ma si sapeva come sarebbe finita"

Il Campionato Mondiale Superbike ha entusiasmato gli appassionati presenti a Portimao e quelli che seguivano dalla televisione domenica scorsa, con due gare molto emozionanti. Toprak Razgatlioglu ha lottato duramente con la sua Yamaha R1 per sconfiggere il campione del mondo Alvaro Bautista sulla Ducati. Ma gli sforzi di Razgatlioglu non sono stati premiati in entrambe le gare. Bautista ha conquistato la vittoria all'ultima curva in entrambi i casi.

Secondo il team manager della Yamaha, Paul Denning, l'esito della gara di Portimao mette in evidenza il problema che il Campionato Mondiale Superbike ha al momento. I tifosi hanno assistito a un grande spettacolo durante la gara, ma con il vantaggio di Bautista, era abbastanza chiaro chi avrebbe vinto la gara.

"È stato davvero uno spettacolo incredibile per tutti i tifosi", ha commentato Paul Denning, sottolineando: "È un problema per questo campionato. I tifosi vogliono vedere un grande spettacolo in cui non si sappia in anticipo come andrà a finire. Ma non è questo il caso".

Dopo la gara, Bautista e Razgatlioglu avevano opinioni diverse. Bautista era convinto che le vittorie non fossero dovute alla migliore velocità massima della Ducati. Razgatlioglu, invece, aveva un'opinione leggermente diversa, che il turco ha espresso domenica sera.

Dopo aver tagliato il traguardo, Razgatlioglu ha sfogato la sua frustrazione e ha distrutto il cupolino dopo aver perso la volata. Dopo la gara di domenica, il turco ha colpito il serbatoio così forte da far scattare l'airbag. Il team manager Paul Denning è stato uno dei primi ad attendere Razgatlioglu al parco chiuso, perché non aveva mai visto il suo pilota così emozionato.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Toprak voleva la vittoria. Qualsiasi altra cosa non lo avrebbe reso felice. Il fatto di essere stato battuto per un decimo di secondo all'ultima curva della Superpole Race e poi nella seconda gara, e che di conseguenza i suoi sforzi siano stati vanificati, ha causato una grande frustrazione", ha detto Denning, mostrando comprensione per la reazione.

"Non ho mai visto Toprak così deluso come dopo la seconda gara. Era a terra. Non l'avevo mai visto in lacrime perché era stato sconfitto. Quando si dà così tanto e si corre probabilmente la migliore gara della propria vita, si possono provare grandi emozioni", ha commentato il manager della Yamaha.

Razgatlioglu ha raccolto molte simpatie per il suo spirito combattivo, nonostante sia stato ripetutamente superato sul rettilineo d'arrivo. Nelle curve Razgatlioglu ha dovuto rischiare molto per restare davanti a Bautista. Nel farlo, si è spinto al limite assoluto della sua Yamaha.

"Guida in modo molto aggressivo, ma è molto rispettoso", lo elogiato Denning. "Un altro pilota avrebbe probabilmente spinto Alvaro fuori qualche volta. Toprak guida al limite ma non vuole mai fare giochetti del genere. È stata una gara fantastica, con un risultato prevedibile, il che è un po' preoccupante".

Denning ha anche elogiato la sua squadra: "Ma bisogna anche congratularsi con il team e con gli ingegneri della Yamaha. Migliorano costantemente la moto. Toprak si è seduto sulla moto, ma prima dobbiamo fornirgli una moto con cui possa sfruttare al massimo il suo potenziale".

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un inizio di stagione non perfetto e molte vittorie di Bautista, Razgatlioglu aveva già quasi 100 punti di distacco. Il fatto che il campionato non sia stato deciso prematuramente testimonia lo spirito combattivo quasi infinito dell'ex campione.

"Su 33 gare, Toprak ne ha concluse 31 sul podio. In una gara si è ritirato a causa della foratura e in un'altra è stato abbattuto da un altro pilota", ha riassunto Denning.

"Senza la foratura a Most, saremmo stati indietro di 30 punti invece che di 60. In quel caso avremmo avuto ancora una piccola possibilità", ha ricordato il manager della Yamaha sui punti persi a Most. D'altro canto, elogia le prestazioni del campione del mondo Bautista, che si appresta a conquistare il suo secondo titolo consecutivo.

"Alvaro sta ottenendo il massimo dal suo pacchetto e bisogna congratularsi con lui per questo. Non si vedono Ducati al secondo, terzo e quarto posto. Questo è un dato di fatto di cui dobbiamo essere consapevoli", ha detto il manager della Yamaha.

Per ribaltare il campionato del mondo, Razgatlioglu dovrebbe vincere tutte e tre le gare di Jerez e, parallelamente, Bautista non potrebbe raccogliere più di un punto. "Non andiamo a Jerez con l'obiettivo di vincere il campionato. Ma vorremmo ottenere qualche altra vittoria", ha spiegato Denning dopo il penultimo evento della stagione 2023.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images