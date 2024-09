SBK | Delbianco torna nel Mondiale e sostituisce Aegerter a Magny-Cours

Dal campionato italiano al mondiale: Alessandro Delbianco torna in Superbike per il round di Magny-Cours, come sostituto dell’infortunato Dominique Aegerter. Il pilota italiano rientra questo fine settimana e sarà in forza al team GRT, affiancando il titolare Remy Gardner dopo due anni di assenza dalla scena mondiale.

L’ultima gara disputata nel WorldSBK risale al 2022, quando Delbianco ha corso con il team Pedercini. Ha disputato anche il round di Most l’anno precedente con il team MIE Racing Honda, mentre l’ultima stagione da pilota titolare risale al 2019. Non un anno particolarmente facile per Delbianco, che all’epoca ha concluso in 18^ posizione nella classifica generale con un nono posto in Gara 1 a Donington come miglior risultato.

Dopo l’esperienza nel Mondiale, Delbianco è passato a tempo pieno al CIV, dove ha lottato per il titolo italiano in diverse occasioni, arrivandoci molto vicino. Reduce dalla gara del Mugello, ora vola in Francia per tornare al Mondiale, dove metterà il #52 sulla R1 di Aegerter. Lo svizzero si è infortunato in allenamento in Austria qualche giorno fa, rimediando diverse fratture che lo costringono a dare forfait per Magny-Cours.

“Sono molto grato per questa opportunità, ma nello stesso tempo voglio augurare una pronta guarigione a Dominique”, dichiara Delbianco. “Proverò a divertirmi il più possibile questo weekend, consapevole del fatto che sarà una grande esperienza. Voglio anche ringraziare Filippo e Yamaha per aver pensato a me come opzione per questo round, non vedo l’ora di essere in pista venerdì mattina per la prima sessione di prove libere”.

Anche Filippo Conti, team manager GRT, augura una pronta guarigione al pilota svizzero e dà il benvenuto a Delbianco: “Ci dispiace molto per quanto è successo a Dominique, gli auguriamo una pronta guarigione, sperando di averlo di nuovo con noi il prima possibile. Allo stesso tempo, voglio dare ad Alessandro il benvenuto”.

“Siamo felici di potergli offrire questa opportunità e crediamo che sia un grande valore aggiunto al nostro team, perché siamo consapevoli del suo talento e della sua esperienza sulla Yamaha R1, di cui ha già dato prova nel campionato italiano, dove sta disputando un’ottima stagione. Inoltre, siamo fiduciosi del fatto che disputerà un solido weekend con Remy, abbiamo avuto una prima metà di stagione buona e siamo felici di affrontare quest’ultima parte di campionato facendo dei progressi, quindi non vediamo l’ora di tornare in pista”, conclude Conti.