SBK | Cremona: Petrucci incontenibile, vince la Superpole Race

Danilo Petrucci ci ha preso gusto! Dopo la prima vittoria in carriera in Superbike, il pilota del team Barni non ha voluto lasciare margine agli avversari e ha inaugurato la domenica di Cremona con un trionfo. Il ternano si è imposto nella Superpole Race, dominando in maniera incontrastata e tagliando il traguardo con quasi due secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Alex Lowes. L'alfiere Kawasaki è stato autore di una solida gara che gli ha consentito di avvicinarsi nel finale ad Andrea Iannone per poi sferrare l'attacco e prendersi la seconda posizione alla bandiera a scacchi.

Il pilota del team Goeleven, secondo per tutta la gara all'inseguimento di Petrucci, si è piegato al britannico, riuscendo a chiudere la gara breve in terza posizione anche davanti al più favorito Nicolò Bulega. Il rookie del team Aruba.it Racing - Ducati è incappato in una Superpole Race complicata, condizionata da un problema sulla sua moto che non gli ha consentito di cogliere l'occasione per rosicchiare qualche punto a Toprak Razgatlioglu.

Bulega ha tagliato il traguardo in quarta posizione ed è stato costretto a "chiedere un passaggio" a Iannone per rientrare ai box, lasciando la sua Panigale V4R a bordo pista. L'italiano ha chiuso la Superpole Race davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, che è passato sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione dopo un sorpasso di forza su Andrea Locatelli. Tra i due alfieri Aruba si è inserito Iker Lecuona, quinto e migliore dei piloti Honda. Ottavo Xavi Vierge con l'altra Fireblade.

Settima posizione per Locatelli, che si è accodato al campione in carica chiudendo come miglior rappresentante Yamaha. Ancora una gara complicata per la squadra di Iwata, che ha visto gli altri portacolori attardati: Bradley Ray è 15°, Nicolò Canepa 18° e Philipp Oettl 19 seguito da Alessandro Delbianco 20°. Costretto a rientrare ai box Remy Gardner (che volerà in Giappone fra due settimane per disputare la wild card in MotoGP).

Il migliore dei piloti BMW, orfana di Toprak Razgatlioglu, è stato Garrett Gerloff, 9° con la M 1000 RR del team Bonovo. Lo statunitense ha preceduto Tito Rabat, che ha chiuso la top 10 dopo una solida Superpole Race. Lo spagnolo del team Puccetti ha preceduto anche l'alfiere Kawasaki ufficiale Axel Bassani, 11°. 12° Michael van der Mark davanti a Scott Redding, 13° e ultimo dei piloti BMW.