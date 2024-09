SBK | Cremona, libere: Alex Lowes brilla in un venerdì bizzarro

Occhi puntati su Cremona, messa sotto la lente d'ingrandimento per le polemiche e i dubbi che sono sorti prima del weekend. Il tracciato lombardo ha debuttato oggi nel Mondiale Superbike con le prime prove libere del venerdì: i piloti sono scesi in pista in condizioni particolari che hanno reso il tracciato insidioso, basta pensare che nel primo turno solo 5 piloti hanno girato andando oltre il 105%.

A spuntarla in questo venerdì bizzarro è stato Alex Lowes, che ha brillato in sella alla Kawasaki. Il britannico è stato uno dei pochi a saggiare le condizioni nel venerdì mattina, cove ha chiuso alle spalle di suo fratello Sam, per poi svettare nel turno pomeridiano. Grande giornata per la "verdona", che ha sorpreso tutti non solo con l'inglese, ma con uno spagnolo: Tito Rabat ha tirato fuori la grande esperienza andando a prendere il quarto crono nella combinata di quest'oggi. Il portacolori Puccetti è stato autore della miglior prestazione stagionale, precedendo anche i più favoriti.

Tra le due Kawasaki si inseriscono due Ducati: parliamo di Danilo Petrucci, secondo e miglior indipendente di giornata, e Nicolò Bulega. L'assenza di Toprak Razgatlioglu per infortunio si è fatta sentire e il turco, che voleva tornare in pista già a Cremona, è in forse anche per Aragon. Così, il rookie del team Aruba.it Racing - Ducati ha una grande occasione tra le mani e, anche in condizioni particolari, è riuscito ad agguantare una terza posizione nella combinata.

Nonostante il guizzo delle Kawasaki, è Ducati a farla da padrona sulla pista di casa: in quinta posizione nella classifica combinata troviamo Andrea Iannone, che con la Panigale V4R del team Goeleven è riuscito a mettersi anche davanti al campione del mondo in carica. Alvaro Bautista ha conquistato la sesta posizione al termine del venerdì di libere ed è stato uno dei pochi ad aver girato anche nella sessione mattutina. Il primo turno è stato importante per capire quali fossero le condizioni di salute, perché lo spagnolo è reduce da un infortunio alle costole, che però non sembra averlo condizionato troppo, essendo rimasto a tre decimi dalla vetta.

C'è comunque spazio per Honda e BMW nella top 10 del venerdì di Cremona: Iker Lecuona ha chiuso la giornata con il settimo crono, precedendo il gruppetto di M 1000 RR che, senza Toprak, è ridotto a un terzetto. Garrett Gerloff, ottavo, è stato il miglior rappresentante della Casa di Monaco precedendo il compagno di squadra Scott Redding. La coppia Bonovo ha preceduto Michael van der Mark, undicesimo e protagonista di un episodio spiacevole con Alessandro Delbianco. L'italiano, wild card con Motoxracing, ha centrato l'olandese e i due sono finiti in terra, fortunatamente senza conseguenze.

A chiudere la top 10 troviamo Axel Bassani, che con la Kawasaki ufficiale ha pagato mezzo secondo spaccato dal leader di giornata e compagno di squadra Alex Lowes. In difficoltà gli altri italiani: Andrea Locatelli è 13° e precede Michael Ruben Rinaldi, solo 14° con la Ducati del team Motocorsa. Alessandro Delbianco non è andato oltre il 19° tempo, mentre Nicolò Canepa, sostituto dell'infortunato Jonathan Rea, è 21°.