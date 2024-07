SBK | Bulega, danno scongiurato: “Solo una contusione alla spalla”

Il World Ducati Week è uno degli eventi più attesi per i ducatisti, che possono incontrare i piloti e ammirare da vicino le moto che scendono in pista per dare spettacolo in MotoGP e nel Mondiale Superbike. Tuttavia, il sabato dell’evento ha portato con sé qualche polemica, perché durante la Race of Champions Marc Marquez e Nicolò Bulega sono arrivati al contatto, con quest’ultimo finito nella ghiaia dell’ultima curva proprio all’ultimo giro.

Con la caduta di Bulega, il portacolori Gresini ha conquistato il terzo gradino del podio, ma è mancato il malcontento da parte di chi ha puntato il dito contro l’otto volte campione del mondo, reo di essere stato fin troppo aggressivo in una gara-spettacolo con un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze serie.

Per fortuna, Bulega non ha riportato lesioni nella caduta di sabato, solo una contusione all’articolazione claveare, e la conferma arriva dallo stesso pilota, che si è sottoposto a un controllo medico nella giornata odierna. Già dopo l’incidente, l’alfiere Aruba.it Racing – Ducati era stato portato al centro medico del Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove si teneva l’evento, per un dolore alla spalla.

Scongiurato qualsiasi infortunio serio per il rookie, che rassicura tutti con un post su Instagram: “Ciao a tutti, visti i tanti messaggi che mi avete inviato mi fa piacere comunicarvi che dopo vari controlli non ho riscontrato alcun danno grave alla spalla, solo una contusione all’articolazione acromion claveare, per cui dovrò fare terapia e riabilitazione”.

Il recupero sarà dunque veloce, così come lo è per il pilota la questione polemica. Nel post, Bulega sottolinea di non aver rilasciato dichiarazioni in merito all’incidente avvenuto con Marc Marquez sabato scorso. Pertanto, si dissocia da qualsiasi frase a lui attribuita durante questi giorni: “Ci tengo, però, a chiarire che io non ho rilasciato alcuna dichiarazione circa l’accaduto per cui ciò che si legge in rete non è a me riconducibile. Grazie per l’affetto, ora testa a Portimao e forza Ducati!”.

Bulega preferisce concentrarsi sul round di Portimao, in programma la prossima settimana. Il debuttante si presenta in Portogallo da diretto inseguitore di Toprak Razgatlioglu e, pur pagando 64 lunghezze dal turco, è in lotta per il mondiale nel suo primo anno in Superbike. Per questo, è ancora più importante arrivare al round in Algarve in forma.