SBK | Bulega: "A inizio anno non avrei mai immaginato di arrivare a Jerez in lotta"

La stagione 2024 di WorldSBK si concluderà questo weekend sul Circuito de Jerez - Angel Nieto, dove andrà in scena lo Spanish Round. Un finale avvincente per la categoria Superbike che deve ancora assegnare tutti i titoli.

Nicolò Bulega, infatti, è ancora in corsa per il Campionato del Mondo piloti anche se lo svantaggio di 46 punti su Toprak Razgatlioglu (BMW) non gli consente di essere padrone del proprio destino.

"E’ davvero incredibile quanto questo anno sia trascorso in fretta. Certo dopo il primo test dello scorso inverno proprio su questo circuito non mi sarei assolutamente immaginato di poter arrivare all’ultimo round della stagione ancora in lotta per il titolo. E’ ovvio che la distanza da Toprak è molto grande ma non è importante. Voglio solo chiudere questo splendido 2024 nel migliore dei modi", ha detto Bulega.

Alvaro Bautista scenderà invece in pista senza pressioni ma con l’obiettivo di replicare la splendida tripletta realizzata lo scorso anno sul circuito andaluso.

"E’ stata una stagione molto particolare, iniziata con i postumi dall’infortunio, rimediato proprio qui ad Jerez, e poi proseguita dovendo superare molto difficoltà, anche a causa dei nuovi regolamenti. Devo però ammettere che nella seconda parte della stagione sono tornato a divertirmi guidando la mia moto ed è quello che voglio fare anche in questo weekend", ha aggiunto Bautista.

Sia il titolo Costruttori per Ducati (+35 su BMW) che quello riservato ai team per Aruba.it Racing – Ducati (in vantaggio di 92 punti su Rockit BMW) potrebbero essere conquistati già al termine di Gara-1.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Huertas ad un passo dal titolo Supersport

Adrian Huertas ha a disposizione due match point per laurearsi Campione del Mondo Supersport. In Gara-1, infatti, al pilota spagnolo del team Aruba.it Racing WSSP sarà sufficiente passare sotto la bandiera a scacchi in undicesima posizione per chiudere alla grande una straordinaria stagione.

"E’ chiaro che iniziamo questo weekend con un vantaggio importante in classifica. Ma non faremo certo dei calcoli durante la gara di sabato. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di ottenere il massimo risultato", ha detto Huertas.