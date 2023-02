SBK | Vince Bautista: bocciato il peso minimo moto-pilota

Carica lettore audio

La Superbike Commission, composta da Gregorio LAVILLA (Dorna, Direttore Esecutivo del WorldSBK), Paul KING (Direttore della FIM Circuit Racing Commission), Biense BIERMA (Segretario Generale dell’MSMA), coordinata da Paul DUPARC (Manager della FIM Circuit Racing Commission – SBK Segretario della Commissione), alla presenza di Ludovic REIGNIER (Direttore Tecnico FIM WorldSBK), Dominique HEBRARD (Manager Tecnico FIM CTI) e Roland BERGER (Direttore FIM CTI) nelle ultime settimane si sono incontrati diverse volte e hanno stabilito quanto segue.

No al peso minimo moto/pilota

Ora il Campionato SBK è maturo. È necessario garantire la continuità di questa categoria e mantenere le regole tecniche che hanno dato vita al successo attuale. La richiesta di un peso minimo combinato tra pilota e moto è stata esclusa dal “SBK Permanent Bureau". Un questione di cui si era dibattuto parecchio la scorsa stagione, soprattutto sotto la spinta dei piloti più pesanti come Scott Redding e Jonathan Rea, ma che aveva visto la forte opposizione del campione del mondo Alvaro Bautista e della Ducati, che quindi sono usciti vincitori da questa battaglia.

WorldSSP: regole tecniche mantenute per il 2023, no a ulteriori cambiamenti per quest’anno

La Supersport e la Supersport Next Generation vedranno per un altro anno la conferma delle regole tecniche in vigore dal 2022. Questo posticipo permetterà agli attuali costruttori sotto le regole Supersport di lavorare nel corso di questa stagione per definire la base delle regole tecniche/di bilanciamento per la Supersport Next Generation 2024, obbligatorie per tutti i costruttori. Alla fine della stagione 2023, uno studio stabilirà la performance in termini di equilibrio dei risultati per poi andare a definire il balance of performance per questa categoria nel 2024.

La moto di Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team Photo by: Ducati Corse

Restrizioni ai test per WorldSSP e WorldSSP300

Stabilita una restrizione per quanto riguarda i test: ora a piloti e team che corrono nel Campionato del Mondo Supersport e Supersport 300 è proibito svolgere test, prove o gare nello stesso luogo che ospita un appuntamento del Campionato del Mondo FIM World Superbike negli 11 giorni che precedono la prima giornata di prove del weekend stesso.

Gare flag to flag nel WorldSSP300

Considerando che è stata innalzata l’età minima dei piloti del WorldSSP300 e che questi piloti devono svolgere delle prove per prendere parte alle categorie superiori, è stato approvata per questa categoria l’introduzione delle gare flag to flag (come già avviene nel WorldSSP e nel WorldSBK): in tutte le classi dunque una gara non sarà interrotta per ragioni meteorologiche se non per eventi straordinari. I piloti che vogliono cambiare le gomme o fare degli aggiustamenti dovranno entrare ai box e farlo nel corso della gara.

In linea con tutte le categorie FIM, il significato della bandiera gialla con strisce rosse sarà come segue: "Su questa parte di pista l’aderenza potrebbe essere condizionata da qualunque motivo oltre alla pioggia comportando così condizioni di asfalto inattese. Tra queste troviamo chiazze di bagnato su una pista asciutta, olio, ghiaia, erba o altri detriti".

Omologazione dei caschi: miglioramenti per la sicurezza

La FIM sta continuando la sua missione di migliorare l’abbigliamento dei piloti e lo sviluppo dei caschi. In linea con questa policy, saranno consentiti soltanto caschi omologati FIM (con un Certificato valido di Omologazione FIM) con le seguenti scadenze:

Fino al 31/12/2025: FRHPhe-01 & FRHPhe-02

Dal 01/01/2026: solo FRHPhe-02

L’elenco dei caschi omologati FIM è disponibile su www.frhp.org.

Le decisioni di questa Superbike Commission sono state approvate dal Permanent Bureau.

Una versione costantemente aggiornata dei Regolamenti FIM SBK che contiene il testo dettagliato dei cambiamenti regolamentari sarà disponibile a breve sul sito web della FIM.