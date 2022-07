SBK | BMW: nuovo forcellone e Redding vola a Donington

Carica lettore audio

I guizzi dal rientro nel mondiale Superbike nel 2019 sono stati diversi, ma BMW non ha mai mostrato una grande continuità. Tuttavia, la Casa tedesca sta continuando a lavorare per poter fare dei passi in avanti e in occasione del round di Donington ha portato un nuovo forcellone da montare sulla M1000RR. Il feedback è arrivato già nel venerdì di libere sul tracciato britannico, dove Scott Redding ha firmato il terzo crono nella combinata, alle spalle solamente di Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

Al momento sono solo Redding e Loris Baz a montare il nuovo forcellone, ma la differenza con la versione precedente sembra già molto importante. I primi riscontri sono stati decisamente positivi e il pilota del team ufficiale ha rivelato che BMW ha portato a Donington diverse soluzioni per migliorare la moto, che è molto più guidabile, a suo dire: “Penso che abbiamo fatto dei grandi passi avanti con BMW per portarla vicino alle posizioni di testa. Abbiamo un manubrio, un forcellone e una pedana diversi. Questa moto la sento più mia e guido con le idee più chiare su come andare veloce. È chiaramente un miglioramento. Ma è solo l’inizio dell’evoluzione per me. ho lavorato con Kalex in passato, sono molto bravi tecnicamente e hanno un buon modo di raggiungere un obiettivo, capiscono la prospettiva del pilota. Verrà anche altro e questa è una cosa buona. È solo l’inizio del puzzle, abbiamo molte cose su cui spingere e lavorare. Lentamente, iniziamo a veder arrivare qualcosa”.

Kalex swingarm sulla BMW M1000RR 1 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images BMW M1000RR Kalex swingarm 2 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images BMW M1000RR Kalex swingarm 3 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images BMW M1000RR Kalex swingarm 4 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images BMW M1000RR Kalex swingarm 5 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images BMW M1000RR Kalex swingarm 6 / 6 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il grip è migliore, cosa che prima non andava bene per noi con il vecchio forcellone, ora è molto meglio in questo senso”, prosegue Redding parlando delle novità introdotte da BMW. “La frenata e l'agilità sono un po' migliorate, ma sento che abbiamo bisogno di una maggiore aderenza alla guida. Per questo ho detto che è un buon inizio, ma ne serve di più. Probabilmente è il più grande cambiamento che abbiamo fatto finora e mi ha dato la fiducia che cercavo quando guidavo. Quando si piega una moto in curva, la sospensione non fa più nulla. Ecco perché la flessione del forcellone, del telaio, delle ruote e così via, gioca un ruolo importante. Influisce sulla frenata e sul pickup della moto, perché la forza passa attraverso questa. Il forcellone è un elemento fondamentale ed è per questo che i produttori di tutti gli sport cambiano i forcelloni. Si possono trovare delle soluzioni, ma non si tratta di raggiungere un obiettivo, quanto di provare le sensazioni del pilota. Quindi bisogna trovare qualcosa che vada bene per tutti e non solo per un pilota. Se facciamo l’esempio di Tom Sykes l'anno scorso, il suo stile è totalmente diverso dal mio. Se si riesce a trovare il giusto equilibrio, dovrebbe funzionare".

Anche Marc Bongers, Direttore di BMW Motorrad Motorsport, ha commentato la novità introdotta dalla Casa di Monaco e spiega perché al momento è arrivata solo su due moto. L’obiettivo però è averla su tutte le BMW entro la fine dei round europei: "Come sempre, quando si introducono nuovi componenti ci si aspetta qualcosa. Abbiamo rivisto la rigidità del forcellone. Al momento lo stanno usando Scott Redding e Loris Baz, perché abbiamo una disponibilità limitata. L'abbiamo provato un paio di settimane fa, ma purtroppo il test è stato breve, quindi dobbiamo raccogliere più feedback qui, più giri. Per ora, il giudizio è positivo. Il regolamento ci consente di fare due aggiornamenti. A seconda del feedback, potremmo apportare ulteriori modifiche. Di sicuro, per Magny-Cours vogliamo assicurarci che tutti abbiano questi aggiornamenti".