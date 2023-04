SBK | Baz fissa l'obiettivo: vuole rientrare ad Assen

Carica lettore audio

La lunga pausa tra Mandalika ed Assen ha permesso a quasi tutti i piloti del Mondiale Superbike di fare dei test per prepararsi al meglio per la fase europea della stagione. C'è anche però chi ne sta approfittando per provare a recuperare da un brutto infortunio, ed è questo il caso di Loris Baz.

Il pilota della Bonovo Action si è fratturato la gamba e la caviglia destra in un incidente con Alex Lowes avvenuto durante la Superpole Race del round indonesiano ed ora tutti i suoi sforzi sono mirati a provare a rientrare alla "Cattedrale". Dopo un mese esatto dall'incidente e dalla successiva operazione chirurgica il pilota transalpino ha fatto il punto della situazione con il sito ufficiale del campionato.

"La mia caviglia sta recuperando in modo positivo. Sta migliorando ogni giorno. Sono contento. La scorsa settimana mi è stato permesso di ricominciare a mettere un po' di peso sul piede e di iniziare a fare fisioterapia. Questa settimana mi è stato permesso di ricominciare ad andare in bicicletta. Tutto sta migliorando", ha spiegato Baz.

"Sto facendo fisioterapia e poi cammino molto a casa. Ho tutto per migliorare il più possibile. Devo solo recuperare la forza del piede e la mobilità. Al momento la caviglia è ancora un po' bloccata. Cammino e cerco di rendere di nuovo forte la parte superiore della gamba per stabilizzare il ginocchio, perché è quella la cosa più dolorosa e fastidiosa".

"Non ci sono molte cose da fare con il ginocchio. Il legamento è rotto ma non c'è un intervento chirurgico da fare, ha solo bisogno di tempo per guarire da solo. Se si ha un po' di muscolo, il ginocchio sarà più stabile e meno doloroso".

"Poiché non mi è stato permesso di muovermi per tre settimane, ho perso tutti i muscoli della gamba e il ginocchio è peggiorato. Ora sto cercando di recuperare i muscoli della gamba. Non è molto facile. La caviglia è ancora dolorosa e il ginocchio è doloroso, quindi, di sicuro, da lunedì mi è permesso di andare di nuovo in bicicletta e ho alcuni esercizi che mi aiutano".

"La situazione è positiva. Sono tutti contenti e piuttosto sorpresi di come stia guarendo bene. La prima volta che sono andato dal fisioterapista, non riusciva a credere che fossero passate solo due settimane dall'intervento. Venerdì saranno quattro settimane. È ancora un po' presto, ma l'obiettivo è di essere ad Assen. Devo avere questo obiettivo nella mia mente e sto facendo tutto il possibile per riuscirci".

Dopo essere stato dichiarato unfit a Mandalika, Baz dovrà superare i controlli medici in circuito per tornare in sella in Olanda, dove il Mondiale Superbike farà tappa nel weekend del 23 aprile. Prima di tutto questo però dovrà vadere come andrà il consulto con il chirurgo che lo ha operato.

"Al momento sto continuando a seguire lo stesso processo. Mi alleno, faccio fisioterapia e cerco di ridurre il gonfiore giorno dopo giorno. È ancora un po' gonfio, ma è normale. Il processo sarà lo stesso fino al Round olandese. Venerdì prossimo, il 14, vedrò di nuovo il chirurgo e farò una radiografia e poi decideremo per Assen".

"Al momento, per come mi sento ora, sono abbastanza sicuro che sarò ad Assen, ma dobbiamo prendere la decisione finale con il chirurgo il 14. Si tratta principalmente della caviglia. Non c'è da preoccuparsi più di tanto per il ginocchio. Il ginocchio è solo doloroso e fastidioso, ma non può succedere nulla di grave".

"Il piede è stato un intervento piuttosto brutto. Tutti i legamenti erano andati e hanno dovuto rimettere i legamenti nell'osso. Dobbiamo essere sicuri. È sicuro al 99% che stia guarendo bene, perché non camminerei se non stesse guarendo. Abbiamo bisogno di una radiografia e di un controllo per essere sicuri di poter correre ad Assen", ha concluso il portacolori della BMW.

