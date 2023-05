SBK | Bautista terrà una conferenza speciale: nuovo rinnovo?

La tripletta di Assen ha reso Alvaro Bautista ancora più leader del campionato Superbike, ma un dubbio ha iniziato a insinuarsi tra gli addetti ai lavori. Dopo Gara 2, il campione del mondo in carica aveva affermato che entro il martedì dopo l’Olanda avrebbe preso la propria decisione sul futuro e oggi arriva un comunicato: questo giovedì alle ore 15, lo spagnolo terrà una conferenza stampa speciale a Barcellona.

Teatro dell’appuntamento di casa per Bautista, il Montmelo potrebbe riservare un colpo di scena non indifferente al mondiale Superbike, che già al suo quarto round avrebbe un movimento di mercato incredibile. Lo spagnolo potrebbe decidere di chiudere la sua carriera al termine di questa stagione, dedicandosi alla famiglia e alle sue due figlie (come aveva già dichiarato proprio durante il round di Assen).

Le modalità lasciano pensare all'annuncio di un ritiro. Tuttavia, potrebbe non essere così: la conferenza stampa che si terrà nell'hospitality Ducati giovedì altro non sarebbe che ufficialità di un ulteriore rinnovo con la casa di Borgo Panigale. Nel 2022 infatti era stata annunciata la conferma del contratto per la stagione in corso, ma non era stato reso noto se proseguisse anche per il 2024. La comunicazione di giovedì potrebbe dunque riguardare una nuova "minaccia" per gli avversari, con il dominio che continua la sua cavalcata verso i titoli mondiali nelle derivate di serie.

Se optasse per il ritiro, con la sella più ambita libera si possono creare nuovi equilibri e sono molti i nomi ad avere le carte in regola per occuparla. Primi fra tutti i due piloti dei team satelliti Axel Bassani (portacolori Motocorsa) e Danilo Petrucci (pilota Barni). La Ducati ufficiale è sicuramente uno step importante per i due, che però dovrebbero contendersela con diversi altri piloti, sia del paddock Superbike, sia eventualmente provenienti dalla MotoGP.

Tuttavia, per quanto ambita possa essere la sella di Bautista, è comunque una moto che “scotta”. Lo spagnolo ha dominato nel 2022 e sta continuando a mostrarsi imbattibile anche in questa prima fase di stagione, che sta comandando con ben 56 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu. Qualora il campione in carica decidesse di fermarsi, raccogliere la sua eredità non sarebbe semplice, il binomio Bautista-Panigale V4R al momento sembra incontenibile e irripetibile. Non ci resta però che aspettare giovedì per capire se e come cambieranno gli equilibri del mondiale Superbike.