SBK | Bautista: “Sono in trattativa con Ducati, ma non ho firmato”

Rinnovo o non rinnovo, questo è il dilemma. Il mercato Superbike dipende dalla decisione di Alvaro Bautista, in scadenza di contratto con Ducati quest’anno. Il campione del mondo in carica non ha mai nascosto l’intenzione di voler continuare a correre e tutto lascia pensare che siamo sul punto di ricevere la notizia del rinnovo.

Eppure, l’ufficialità non è ancora arrivata e, giunti al round di Portimao, lo spagnolo è ancora il punto cardine del mercato piloti, che si muoverà di conseguenza alla decisione che prenderà. O che è stata presa. Quale sarà, dunque, il destino di Bautista e Ducati nel 2025? A spiegarlo è lo stesso pilota, che mette a tacere ogni voce circolata nelle scorse settimane.

Già in occasione del round di Most, il madrileno aveva espresso la volontà di continuare e sembra che tutto sia “apparecchiato” affinché Bautista possa correre in rosso anche il prossimo anno: "Se leggete tutti i media, è pazzesco perché un giorno ho già firmato, il giorno dopo, la mia moto è per un altro pilota. Il giorno dopo ancora siamo d'accordo insieme e poi non troviamo l’accordo. È pazzesco!”.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Abbiamo iniziato a parlare dopo Most e siamo in trattativa”, rivela il campione in carica, che dopo il round ceco aveva scherzato affermando di voler annunciare il futuro in occasione del World Ducati Week, in programma a fine luglio. Così non è stato e, nonostante le varie indiscrezioni, ancora non si è arrivati a una vera e propria ufficialità. “È chiaro che io voglio il meglio per me e la Ducati vuole il meglio per loro. Non stiamo litigando, ma stiamo parlando. Tutto quello che vedete sui social network è falso. Non abbiamo ancora firmato, ma siamo sulla buona strada”.

Senza una certezza, Bautista arriva a Portimao concentrato sul weekend, a cui approccia con positività dopo un round di Most in cui ha iniziato a ritrovare il feeling con la Panigale V4R. “Ho un buon ricordo dell'anno scorso perché ricordo che è stato un fine settimana difficile. Soprattutto la domenica, ci sono state due grandi battaglie contro Toprak, e l'ho battuto, entrambe le volte, all'ultima curva; una all'interno, l'altra all'esterno”.

I ricordi dello scorso anno però restano tali, perché in questa stagione la situazione è diversa. Bautista è inseguitore, il graduale ritrovamento del feeling basterà a fermare un Toprak Razgatlioglu che sembra illuminato? “Quest'anno la situazione è diversa, soprattutto perché non abbiamo le stesse prestazioni dell'anno scorso. Dopo Most, il feeling con la moto è migliorato molto e sono fiducioso che questo fine settimana possa aiutarmi a mantenere questo miglioramento. Potrebbe essere divertente interrompere la striscia di vittorie di Toprak! Al momento non mi sento nella situazione di poterla interrompere, ma tutto può succedere. Se riusciremo ad arrivare alla nostra migliore prestazione, vedremo se potremo lottare contro di lui o meno”.