SBK | Bautista: “Peso minimo? Non piangeremo come hanno fatto tutti per averlo”

Vincere un titolo mondiale non è semplice, ma non solo Alvaro Bautista ci è riuscito, si è anche ripetuto. Per due anni consecutivi, lo spagnolo è salito sul tetto del mondo regalando a Ducati due campionati Superbike. Il pilota di Talavera de la Reina ha scritto la storia diventando anche il più vincente di sempre con la Rossa, ma ora inizia un nuovo capitolo. A Madonna di Campiglio, Ducati ha presentato i colori e la moto del 2024, con cui Bautista proverà a difendere il titolo.

Si dice che “non c’è due senza tre”, ma l’impresa di Alvaro non sarà facile. Avrà avversari tosti e un regolamento tecnico che mette un freno al suo dominio, o almeno così sembra. Nonostante le difficoltà che si presenteranno sul suo cammino, il due volte campione del mondo Superbike è pronto ad affrontare la sfida e scendere in pista per difendere la corona e apporre il numero 1 sulla sua Ducati Panigale V4R anche nel 2025.

Il tema di quest’anno è il peso minimo. Hai guadagnato un po’ di chili?

“Chiaramente, col peso che avevo l’anno scorso, 67kg con tutto l’abbigliamento, teoricamente mi mancavano 13kg, quindi bisognerebbe aggiungere 6 chili e mezzo sulla moto. Durante l’inverno ho provato a lavorare, ma non tanto su questo. Dopo l’incidente del test prima della gara di Sepang MotoGP in cui mi sono fatto male al collo, sono stato un po’ di tempo a casa in cui ho sofferto molto. Ho vissuto dei giorni molto difficili e mi sono concentrato su questo, quindi non ho potuto lavorare sul prendere un po’ di muscoli. Qualcosa ho preso, ma non è facile. Tutto ciò che posso evitare di mettere sulla moto è meglio, però non posso prendere 13kg di muscoli, altrimenti mi dovrei dedicare a qualcos’altro che non è essere pilota”.

Photo by: Ducati Corse Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Quali sono le difficoltà con queste novità sulla nuova moto?

“Non ho fatto tanti giri, ho fatto una giornata a Jerez, ma non ero fisicamente al 100%. La moto è più difficile da guidare perché c’è più inerzia, allora specialmente nelle curve veloci non riesco a chiuderle e va sempre fuori. Faccio più fatica a fermare la moto, arrivavo sempre lungo nelle curve. Abbiamo provato diverse soluzioni per vedere in che posizione si sta meglio o peggio. Durante l’inverno, Ducati ha lavorato e speriamo di riprovare a Jerez per vedere cosa abbiamo. Per me la moto è molto più difficile da guidare così, anche se sono 7 chili, ma a 200 km/h diventano tanti. Sicuramente sarà molto più complicato dell’anno scorso”.

Vedi questa regola come qualcosa contro di te?

“No, chiaramente questa è una regola del campionato. Io sarà praticamente l’unico pilota che dovrà mettere la zavorra. Non è contro di me, ma sono l’unico colpito da questa novità. Pazienza, il regolamento è così, mi dispiace perché non mi sembra giusto. Ma alla fine tutti hanno accettato e dobbiamo lavorare. Per me non è giusto avere un peso minimo con questo tipo di moto, con questa potenza. Ma è quello che c’è e dobbiamo affrontare la situazione. Non dobbiamo piangere come hanno fatto tutti per far mettere questa regola”.

Già vincere e ripetersi era difficile. Quest’anno, provare a vincere il terzo titolo diventa la sfida più grande?

“Quest’anno, con tutti questi cambiamenti non solo del regolamento, ma anche di piloti, ci saranno tante cose da vedere. Questo però è una motivazione per fare un anno diverso. Alla fine, quando rimane tutto uguale, sembra come prendere un ritmo, un’abitudine che è difficile cambiare. Invece, quando ci sono tanti cambiamenti, ti devi svegliare, devi cambiare, devi provare. Questo è molto buono perché è una sfida. Credo che tutti questi cambiamenti mi daranno più motivazione e più voglia di essere ancora migliore”.

Arriva Iannone, cosa ti aspetti?

“Benvenuto, vediamo cosa fa. Lui è forte, vedremo cosa succede durante la stagione”.

Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu cambiano moto quest’anno. Pensi che i tuoi rivali saranno sempre loro due?

“Penso che siano veloci, qualsiasi moto abbiano. Mi aspetto che entrambi lottino per le vittorie e per il campionato. Ma non saranno gli unici rivali. Lo scorso anno anche Andrea Locatelli è andato molto forte, quindi sarà vicino alla top 5. Credo che anche Nicolò farà bene, è giovane e veloce. Il suo modo di lavorare è simile al mio, quindi penso che sarà competitivo sin da subito. Sarà una stagione interessante, perché penso che ci sarà più competizione rispetto agli altri anni, quindi non vedo l’ora di iniziare, ma anche di vedere come sarà la mia prestazione con questa nuova regola”.