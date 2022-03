SBK | Bautista padrone del Day 1 a Misano con Ducati

Carica lettore audio

Manca ormai meno di un mese all’avvio della stagione 2022 del mondiale Superbike e fervono i preparativi. Nella giornata odierna infatti, Ducati, BMW e Yamaha sono scese in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo di due giorni di test, che anticipano quelli collettivi di Dorna previsti per la settimana del round inaugurale ad aprile. A farla subito da padrone è Alvaro Bautista, che appare rinvigorito nella sua seconda tappa a Borgo Panigale con il team Aruba.

Lo spagnolo si è issato in cima alla classifica dei tempi nella sessione pomeridiana e una caduta al mattino non gli ha impedito di trovare un buon feeling. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati ha perso il controllo della sua Panigale V4R alla Curva 6, fortunatamente senza conseguenze, e a fine giornata ha firmato un 1’33”983, portandosi al comando davanti a Garrett Gerloff, dominatore della mattinata. Lo statunitense del team GRT ha portato la Yamaha in vetta alla classifica salvo poi doversi piegare al termine del Day 1, chiudendo comunque con un ottimo secondo crono, a poco meno di quattro decimi da Bautista.

Gerloff si è inserito tra le due Ducati ufficiali, che nella giornata inaugurale dei test di Misano hanno firmato il primo e il terzo crono. Michael Ruben Rinaldi infatti si è portato alle spalle del pilota GRT, a poco meno di mezzo secondo dal compagno di squadra e leader della giornata. Sulla pista di casa il romagnolo ha ben figurato, ma Ducati sembra andare forte anche con i team indipendenti. Philipp Oettl, al debutto in Superbike, ha portato la quattro cilindri del team Go Eleven in quinta piazza. Dodicesimo crono per l’altro debuttante Luca Bernardi, in sella alla V4 del team Barni. Tra i due esordienti c’è Axel Bassani, settimo con la Ducati del team Motocorsa.

L’inizio di 2022 di Loris Baz sembra davvero positivo: il francese ha portato la BMW del team indipendente Bonovo in quarta posizione ed è il primo dei piloti equipaggiati della M 1000 RR. Dietro di lui c’è infatti il suo compagno di squadra Eugene Laverty, mentre Scott Redding chiude la top 10. Il britannico si sta adattando alla nuova moto e al nuovo team dopo una stagione in Ducati e il box si è concentrato solo su di lui, data l’assenza forzata di Michael van der Mark, infortunato domenica in allenamento e costretto a restare fermo a causa della frattura di una gamba.

L’unica Kawasaki Superbike in pista era quella di Lucas Mahias, che comunque si è portato in top 6, diventando di fatto il quarto costruttore nelle prime sei posizioni. Gli altri piloti Superbike in pista oggi sono Kohta Nozane, nono, e Christophe Ponsson, 11esimo.

A Misano però c’erano anche alcuni team Supersport: il team Puccetti è sceso in pista con Can Oncu, che ha firmato il miglior tempo della classe intermedia del mondiale delle derivate di serie. Il turco ha chiuso la giornata con un 1’37”832, battendo il record della pista appartenuto fino ad oggi a Sandro Cortese. Nonostante una caduta durante la sessione mattutina, Oncu è stato il migliore della giornata e precede Nicolò Bulega, secondo e anche lui sotto il record della pista.

Per Ducati era presente anche Danilo Petrucci, che ha girato con la moto in configurazione MotoAmerica. In pista è sceso anche Tom Sykes, anche lui in sella alla Ducati con cui disputerà la stagione 2022 del BSB. Michele Pirro e Mattia Pasini invece hanno disputato la prima delle due giornate di test in preparazione al CIV, che scatterà fra due settimane proprio qui a Misano.

Classifica tempi Test Misano Day 1

Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’33”983 Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’34”376 Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34”461 Loris Baz (Bonovo Action BMW) 1’34”917 Philipp Oettl (Team GoEleven) 1’34”951 Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing) 1’35”062 Axel Bassani (Motocorsa Racing) 1’35”188 Eugene Laverty (Bonovo Action BMW) 1’35”259 Kohta Nozane (GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’35”455 Scott Redding (BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’35”592 Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha) 1’35”812 Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team) 1’35”824