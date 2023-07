SBK | Bautista: “Caduta? Errore mio. Un eccesso di fiducia”

Sembrava che nulla potesse scalfire Alvaro Bautista e che fosse nel pieno controllo della situazione. Tuttavia, anche i migliori sbagliano e il campione del mondo in carica è stato autore di un passo falso nella domenica pomeriggio di Imola che lo ha riportato “tra gli umani”. In Gara 2, il pilota Ducati non ha nemmeno concluso il primo giro, finendo nella ghiaia della Curva 3 e cedendo il passo agli avversari.

“Fisicamente sto bene”, spiega Bautista, che spiega poi la dinamica della caduta. “Ho toccato la linea bianca, ma di solito la tocco in molti giri, ma non al primo giro. La mia partenza è stata buona e mi sentivo bene alla prima curva. Ma quando ho cambiato direzione ero troppo all'interno e sono caduto. È stato un mio errore e devo imparare da questo. È stato un mio errore. Ho sbagliato, è stato stupido”.

Ne ha approfittato Toprak Razgatlioglu, che ha trionfato riducendo il distacco in campionato. Il pilota Yamaha si conferma l’unico in grado di tenere il passo di Bautista e si porta ora a -70, un gap che comunque resta importante. Questo infatti preoccupa relativamente lo spagnolo, che ritiene di aver imparato dall’errore.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non è un dramma, sapevamo che sulla carta sarebbe stato un weekend difficile per noi qui. Il venerdì il feeling con la moto non era buono, ma sabato mi sentivo molto meglio. Allora mi sono detto che probabilmente avrei potuto lottare e ho vinto la gara. Nella Superpole ho duellato con Toprak per la vittoria. Probabilmente ho affrontato la seconda gara con troppa fiducia. A volte non va bene. Ho avuto un eccesso di sicurezza e questo mi ha portato a sbagliare”, afferma.

Bautista dunque è stato indotto all’errore proprio da un eccesso di fiducia. Il portacolori Aruba ha inoltre capito che non ci si può rilassare, nonostante sembri non avere rivali, la competizione è altissima: "Soprattutto in queste condizioni, bisogna stare attenti per capire meglio. Devo imparare. La fiducia era troppo alta. Questo errore mi dimostra che non posso stare tranquillo. Devo rimanere concentrato e non pensare troppo. Inoltre, non devo avere aspettative”.