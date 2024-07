SBK | Bautista: "Ducati parla con il mio manager, ma il mio futuro non è chiaro"

Alla vigilia del round di Donington, a tenere banco è il mercato piloti, che è in pieno fermento e vede Alvaro Bautista come “uomo mercato”. Dalla decisione del campione del mondo in carica, infatti, dipenderanno tante scelte in ottica 2025. Ma quando deciderà i piani futuri? L’incertezza regna ancora sovrana e lo stesso Bautista ha rivelato di non avere ancora un’idea chiara.

L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati è impegnato in questo momento a ritrovare le sensazioni positive in sella alla sua Panigale V4R. Da quest’anno, le modifiche regolamentari che hanno imposto il peso minimo, hanno mandato in sofferenza lo spagnolo, che si sta adattando a una moto diversa e più complicata. Tuttavia, fino al round di Misano era leader del mondiale, segno del fatto che sta dando il massimo per poter sopperire alle mancanze con la guida e l’esperienza.

Arrivati a Donington, Bautista non ha grandi aspettative, anche se lo scorso anno ha vinto le due gare lunghe: “Nel passato, questa pista è stata un po’ tosta per Ducati, ma negli ultimi due anni siamo stati competitivi. Specialmente l’anno scorso abbiamo vinto due gare, ma ogni anno è diverso. Quest’anno non siamo nel nostro miglior momento con la moto, non abbiamo lo stesso feedback dell’anno scorso e fatichiamo con il feeling”.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“All’ultima gara a Misano abbiamo faticato molto e quest’anno non mi aspetto di dominare come la scorsa stagione”, ha spiegato Bautista, che a Donington arriva da inseguitore con 21 punti di distacco dal leader Toprak Razgatlioglu. Dunque, l’obiettivo principale non è tanto quello di pensare al futuro ancora, quanto quello di riacquisire fiducia in sella alla Ducati.

“Il nostro obiettivo è di tornare ad avere un buon feeling con la moto, se riesco a divertirmi e a guidare come voglio, possiamo essere competitivi. L’obiettivo non è tornare a lottare per il titolo, ma riavere il feeling, divertirsi. Poi si vedrà. Donington non è una pista facile, è molto insidiosa, con tanti saliscendi, ma faremo del nostro meglio. Al momento, non sento che mi sto divertendo sulla moto come in passato”, ha spiegato lo spagnolo.

Questi obiettivi potrebbero essere chiave nella decisione sul proprio futuro. Continuerà? Lo farà con Ducati? C’è ancora molta incertezza sul 2025 di Bautista, che non ha novità rispetto a quanto ha detto a Misano, teatro dell’ultima gara disputata ormai un mese fa.

“So che Ducati sta parlando con il mio manager, ma la mia decisione non è chiara. So che si stanno preparando per ogni scenario possibile, in modo che quando prenderò la mia decisione, saranno pronti. So che stanno parlando, nel caso in cui io decida. Ma la priorità è ritrovare il feeling con la moto che mi permetterebbe di continuare a correre”, ha spiegato il campione in carica.