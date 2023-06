SBK | Bautista: “Donington pista difficile, niente aspettative”

A poco meno di un mese dall’appuntamento di Misano, la Superbike torna in pista per il sesto round della stagione. A Donington Alvaro Bautista si presenta con l’obiettivo di centrare la prima vittoria su questo tracciato, e ha tutte le carte in regola per farlo.

Nelle tre settimane di pausa, il campione in carica ha avuto modo di fare un test sulla Desmosedici, un premio di Ducati per il titolo conquistato lo scorso anno. Ma ora è tempo di tornare sulla Superbike, che riaccende i motori questo fine settimana.

Il lavoro di preparazione non è mancato e il portacolori Aruba arriva in Gran Bretagna con l’obiettivo di incrementare il vantaggio di 86 punti che ha sul diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu.

“È passato quasi un mese dal round di Misano durante il quale abbiamo ottenuto risultati positivi”, dichiara Bautista. “In queste settimane ho avuto la possibilità di stare insieme alla mia famiglia ed allenarmi. Inoltre ho girato a Misano con la Desmosedici GP e mi sono davvero divertito molto. Adesso, però, è il momento di tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato”.

“Quella di Donington è una pista molto bella ma allo stesso tempo anche molto difficile. Sono curioso di vedere come è il nuovo asfalto. Il nostro obiettivo è quello di riprendere subito il feeling che abbiamo avuto fino a questo momento della stagione. Andiamo senza particolari aspettative ma con tanta voglia di lavorare per essere più competitivi possibile”, prosegue il campione del mondo in carica.

Pronto all’azione anche Michael Ruben Rinaldi, che a Donington punterà a proseguire sulla striscia positiva di risultati: “Sono molto contento di ritornare in pista. È stata una pausa abbastanza lunga e c’è tanta voglia di riprendere il feeling con la mia moto. Non vedo l’ora di essere in pista e testare il nuovo asfalto”.

“C’erano molti avvallamenti e molte buche che ovviamente i piloti inglesi, più abituati a girare qui, conoscevano molto bene. Adesso la nuova superfice ed un maggiore grip potrebbero essere un vantaggio per chi corre su questo circuito solo per le gare. Vengo da un weekend positivo a Misano anche se potevo raccogliere qualcosa in più. Ma la velocità non ci manca. Dobbiamo solo raccogliere i frutti del nostro lavoro”, conclude Rinaldi.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images