SBK | Bautista domina anche il Day 2 a Misano, Gerloff insegue

Sulla pista di casa, Ducati fa la voce grossa: nei due giorni di test in programma ieri e oggi al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Alvaro Bautista ha dominato anche la seconda giornata, dopo essersi messo in cima alla classifica dei tempi nel Day 1. Sembra che il ritorno a Borgo Panigale stia facendo bene allo spagnolo, che appare rinvigorito e comanda la tabella del cronometro anche nella giornata conclusiva.

1’33”574 è il riferimento di Bautista, che si è portato in testa nella sessione pomeridiana scalzando Philipp Oettl: il tedesco aveva dominato la sessione mattutina, sorprendendo tutti e andando in vetta con la Panigale V4R del team Go Eleven. Questi test dunque sembrano davvero ad appannaggio di Ducati, che al termine della giornata conclusiva piazza tre moto nelle prime cinque posizioni. Oettl chiude con il quarto crono davanti a Michael Ruben Rinaldi, quinto con la moto ufficiale e rimasto a quasi sette decimi e mezzo dal compagno di squadra.

Tra i portacolori Ducati si inseriscono Yamaha e Kawasaki, rendendo in questo modo la classifica più che equilibrata: nelle prime tre posizioni infatti troviamo ben tre costruttori differenti: subito alle spalle di Bautista c’è Garrett Gerloff, unico pilota in grado di insidiare il tempo dello spagnolo e rimasto a soli 112 millesimi dal pilota Ducati. Il portacolori GRT Yamaha è dunque secondo e precede un ottimo Lucas Mahias, terzo con l’unica Kawasaki in pista, quella del team Puccetti.

Alle loro spalle ecco ancora il plotone Ducati con i già citati Oettl e Rinaldi, ma non bisogna discostarsi molto dai tempi del romagnolo per trovare un altro costruttore: in sesta posizione c’è infatti BMW. Scott Redding, con l’unica M 1000 RR in pista (Michael van der Mark è out a causa di un infortunio e potrebbe anche saltare il primo round ad Aragon), si porta a 832 millesimi dalla vetta. Il britannico precede il compagno di marca Eugene Laverty, settimo con la BMW del team Bonovo. Chiude il gruppo di piloti equipaggiati della M 1000 RR Loris Baz, ottavo e uno degli ultimi a rientrare ai box in quest’ultima giornata di test.

A chiudere il gruppo dei piloti Superbike ci sono altri quattro piloti, guidati da Kohta Nozane, nono. Ai margini della top 10 c’è invece Axel Bassani, che in termini di posizioni è più indietro rispetto a ieri, ma ha migliorato il suo tempo, scendendo sotto il muro del 35 e arrivando a 34”8. L’ultima Ducati è quella di Luca Bernardi, che sta ancora prendendo le misure della classe regina delle derivate di serie ed è 11esimo. Christophe Ponsson è l’ultimo dei piloti SBK.

Guardando alla Supersport, ancora una volta il migliore è Can Oncu, che firma un 1’37”209 e comanda la classifica della classe intermedia. Segue Niki Tuuli, secondo a 139 millesimi. Il terzo tempo della Supersport è per Nicolò Bulega, che sta prendendo le misure della “nuova” categoria in cui debutta nel 2022.

Ha continuato a girare anche Danilo Petrucci, che si sta preparando per il MotoAmerica. In pista è sceso anche Tom Sykes ed entrambi hanno guidato la Ducati con cui correranno nei rispettivi campionati. Il britannico si sta allenando per tornare nel BSB. La Rossa di Borgo Panigale ha approfittato dei test di Misano anche per portare in pista Michele Pirro e Mattia Pasini, che saranno impegnati nel CIV quest’anno.