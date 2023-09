SBK | Bautista campione a Portimao? Ecco le possibilità

Alvaro Bautista affronta questo fine settimana un round chiave a Portimao. Il tracciato portoghese ospita il penultimo appuntamento della stagione 2023 e lo spagnolo ha davanti a sé la prima opportunità di diventare campione del mondo per la seconda volta. Analizziamo quali sono le sue possibilità dopo il round di Aragon e di cosa ha bisogno esattamente per chiudere i giochi.

Prima di tutto, bisogna ricordare che il pilota Ducati ha chiuso il round di Aragon con 47 punti di vantaggio sul suo rivale per il titolo, Toprak Razatlioglu. Lo spagnolo ha 504 punti contro i 457 del portacolori Yamaha. Stando così le cose, i conti di Bautista sono chiari: per conquistare il titolo, il secondo nel mondiale Superbike, deve lasciare l’Algarve con un vantaggio di 62 punti o di più.

Questo numero corrisponde ai punti massimi che si possono conquistare in un round di Superbike (25 per ogni gara lunga e 12 per la Superpole Race). Lo spagnolo deve accumulare un vantaggio di altri 15 punti su Razgatlioglu durante questo fine settimana. Tra le sue varie opzioni, il campione in carica dovrà tenere in considerazione una cosa: anche se firmerà la tripletta, la chiusura dei giochi dipenderà dai risultati di Razgatlioglu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel caso in cui Bautista facesse l’hat trick, Razgatlioglu dovrà fare terzo in una delle tre gare del weekend. Se lo spagnolo, invece, dovesse lasciarsi sfuggire qualche vittoria, dovrà fare i conti con risultati ancora peggiori da parte del futuro pilota BMW, senza contare la possibilità che Toprak gli rubi il comando in una delle gare.

Questo perché, se il pilota della Yamaha arrivasse secondo nelle tre gare in Portogallo con Bautista vincitore, il pilota di Aruba.it gli toglierebbe un totale di 13 punti, rendendolo solo un campione virtuale, cioè gli resterebbero due punti per il titolo (che potrebbe ottenere, ad esempio, arrivando 14° in una delle gare lunghe dell'evento finale, in Andalusia).

Sarà un fine settimana da tenere costantemente sotto controllo. Bautista saprà che un errore di Razgatlioglu potrebbe lasciargli il titolo su un piatto d'argento, ma sarà anche consapevole che se dovesse fallire, come in Gara 1 ad Aragon, Razgatlioglu potrebbe inaspettatamente spalancare le porte a una lotta all’ultimo per il titolo con il finale di stagione ancora da disputare.

Nelle ultime gare Razgatlioglu non ha smesso di perdere punti da Bautista. Da 98 punti di distacco, ora è a 47 punti, dopo avergli tolto ogni weekend di vantaggio da Imola in poi. Inoltre, Toprak sa cosa significa vincere a Portimao: un anno fa vinse Gara 1 e la Superpole Race, mentre Bautista riuscì ad aggiudicarsi solo Gara 2.