SBK | Bautista a Estoril per consolidare il primato nel mondiale

La Superbike torna in pista dopo tre settimane dal round di Assen, che ha visto Alvaro Bautista dominare e consolidare il primato in classifica. Il pilota Ducati arriva all’Estoril da leader e in Portogallo punterà a incrementare i 18 punti di vantaggio su Jonathan Rea, diretto inseguitore nel mondiale. Per lo spagnolo questo sarà il primo appuntamento sulla pista lusitana con la Panigale V4R (nel 2019 l’Estoril non era presente in calendario) e questo weekend rappresenterà dunque una novità.

Ciò che però non è più una novità è il grande feeling tra Bautista e la Ducati. Il binomio si è rivelato (di nuovo) vincente e punterà a dimostrarlo ancora una volta tra le curve dell’Estoril, un tracciato particolare e impegnativo. La pista non sarà totalmente sconosciuta per il pilota di Talavera de la Reina, che qui ci ha corso in MotoGP, ma è impaziente di mettersi alla prova con la quattro cilindri in Superbike.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Siamo tutti molto carichi per questa gara”, afferma Bautista. “Dopo il round in Olanda in cui le sensazioni con la moto sono state davvero eccellenti, c’è grande voglia di tornare in pista e cercare di ritrovare subito lo stesso feeling. Il Circuito Estoril è una pista un po’ speciale, con tante frenate molto impegnative, tanti stop and go, ed un solo curvone lungo e molto bello. Ho fatto dei buoni risultati in passato anche se non ho mai girato su questo circuito con la Ducati. Come sempre cercheremo di prendere il massimo da ogni gara”.

Michael Ruben Rinaldi arriva in Portogallo determinato a dare una svolta alla sua stagione, iniziata con qualche difficoltà. Il romagnolo è soddisfatto dei passi in avanti fatti durante queste tre settimane di stop ed è entusiasta di tornare in pista per poter verificare gli step compiuti: “Abbiamo lavorato molto in queste settimane e la sensazione è che siamo riusciti ad individuare la soluzione che ci potrebbe permettere di fare uno step importante già in Portogallo. L’inizio di stagione non è stato come avremmo voluto ma sono certo che la direzione intrapresa è quella giusta. Non vedo l’ora, quindi, di scendere in pista e scoprire se le sensazioni avute nel recente test possono riflettersi sul feeling con la mia Ducati”.

Michael Ruben Rinaldi Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images